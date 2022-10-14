教你用華爾街法人思維，看國內外Q3財報

美股財報正式開跑，台積電繳出好成績低空飛過財測高標，對於財報數字，許多人可能最關心「營收、獲利」數字，但是華爾街投行的思維並非如此而已，針對本次 Q3 財報，陸續發布買方研調報告，宣告將特別關注「庫存、現金流」。

Morgan Stanley 財報前夕的重磅「庫存」報告

Morgan Stanley(以下用大摩代稱)，財報季前夕發布超厚的研調報告，針對「庫存」。 引起重視的原因就是因為，當經濟衰退、消費需求減少成定局，高庫存不只會引發庫存跌價，下游品牌商也可能因為為去化庫存，將新上市產品遞延，對各類製造業而言，高規格檢視庫存的壓力，無一倖免。

而在此，也摘錄報告中最值得說明的兩張圖表，分享給大家大摩對於庫存的「目前的看法」與關注的「前瞻指標」。

1. 全產業庫存分析熱點圖

(依據產品性質與供需端等進行二維拆解)，可直觀解讀圖表，目前大摩對整體庫存風險分級由低至高為: 機械 >> 電子設備 > 車用 >> 半導體零組件 >> 資通訊硬體產品 >> 軟硬零售庫存。 從此可以一窺 Q4 外資法人對於產業的偏好。

2. 託運人調查數據；貨櫃海運報價將成法人眼中的前瞻指標

其調查 「託運人」關於其委託貨物運送的用途分類，其中 22Q3 淨訂單 - 淨庫存比例大幅下滑。

這可以延伸解讀為大摩內部亦認為，貨運市場指標領先於商品終端銷售，後續庫存去化，可能優先觀察貨櫃海運 (全球主要商品類貿易運輸管道) 供需與報價變化，而進行領先指標研判

現金流：公司債的利差飆升驅使法人高度關注

現金流在衰退期非常重要，因為可以力保公司財務、營運穩健，並且當前又是高利率時代，新興市場主權債、美國循環信貸有不小的倒帳危機外，公司債的發行成本也飆高，近期投資等級的公司債利差已經率先高收益等級創下新高，也就代表全市場的公司都會被法人高度關注現金流的穩定，這將是給予高股票評價的關鍵因素。

→對應到財報法說表現，營收保持不衰退 (營運現金流)、將資本支出減少 (投資現金流)，就會容易給出正向評價，台積電就是備受利空下，仍然驚艷華爾街法人的案例。

小結：財報季 - 進階數據：利用資產負債表中，計算 淨現金變化 / 淨庫存變化

既然華爾街法人如此關心庫存與現今，只要是製造頁，有庫存在手的供應鏈公司，在資產負債表公布時，就可以利用 QoQ 的資產變化，將現金與庫存兩個項目淨變化之比，作為觀察指標，台股 11 月中前公布，包含美股、台股公司都可以利用此數據進行定量分析!

另外，如果是沒有庫存的產業公司 (金融、軟體等各式服務業)，那麼很簡單，就是現金流定生死，並且與公債殖利率高度反向連動，尤其股債雙殺下的金融類股、本益比很高的高成長軟體類股皆是。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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