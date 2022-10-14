美股重點新聞摘要2022年10月14日

今日操盤前瞻

中國 9 月 CPI、PPI、貿易收支

美國 9 月零售銷售、10 月密大消費者信心指數

美股財報 (盤前)：摩根大通 (JPM)、花旗 (C)、摩根士丹利 (MS)、聯合健康 (UNH)

Netflix 廣告版訂閱方案來了 11 月起在 12 國上線、月費 6.99 美元

串流媒體巨頭 Netflix 周四 (13 日) 宣布，11 月起將在 12 個市場推出傳聞已久的廣告版訂閱方案，美國地區定價每月 6.99 美元，比基本版 9.99 美元便宜 30%，消息帶動其股價收盤大漲逾 5%。閱讀全文...

英國政府強制 2027 年底前全面移除華為 5G 設備

英國政府週四 (13 日) 正式宣布，5G 網路核心移除華為設備的期限延期至 2023 年 12 月 31 日，但英國 5G 網絡全面移除華為設備的最後期限，維持在 2027 年底不變。閱讀全文...

美國出於國安考量 擬對華為與中興祭出產品禁售令

外媒 Axios 周四（13 日）援引知情人士消息報導， 美國聯邦通信委員會（FCC）以國安為由，擬禁止中國手機製造商華為與電信通訊設備廠商中興（ZTE）在美國銷售所有新的通訊設備，另外海能達（Hytera）、海康威視（Hikvision）、大華科技（Dahua Technology）三大錄影監控設備大廠也不得販售設備。閱讀全文...