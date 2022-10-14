〈紐約匯市〉市場對CPI反應消退 DXY翻黑 日元觸32年低點後跌勢收斂

美元指數周四 (13 日) 呈震盪走勢，在美國公布通膨數據後短線飆升，之後一路回落，尾盤收黑，部分投資人認為市場初步反應過度；日元一度跌到 32 年最低，尾盤貶勢收斂；英鎊強彈逾 2%，傳出英國政府正在討論是否取消減稅方案中的爭議性措施。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.73%，報 112.50。

經濟數據顯示，美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 增幅高於預期，月增 0.4%，年增 8.2%，通膨壓力持續升級，並強化聯準會 (Fed) 升息 3 碼預估。

聯邦基金期貨現在預期，Fed 下月升息 3 碼的機率高達 90.9%，升息 4 碼機率為 9.1%。

公布 CPI 不久後，美元短線拉高，歐元、加幣等主要貨幣紛紛下挫，韓元、泰銖和菲律賓披索在內等亞洲貨幣也大幅走低，並隨著美元轉弱而跌勢收斂。

BMO 資本市場外匯策略全球主管 Greg Anderson 認為，市場被 CPI 數據嚇壞了，初步反應已過於誇張，紐元稍早跌了 1.5%，加幣跌了 1.3%，這些都是市場陷入苦惱的跡象。

Laffer Tengler Investments 總裁 Arthur Laffer 表示：「現在任何說 Fed 可以推動政策轉向的人都是一廂情願，Fed 必須控制通膨。隨著升息次數漸趨頻繁，軟著陸也成了癡心妄想，我們將迎來非常疲軟的第 4 季，甚至可能出現負成長。」

美元盤中強彈，一度使日元觸及 32 年低位，截稿前貶勢收斂，但仍跌 0.25% 至 147.22 日元兌 1 美元。

交易員仍在觀望日本是否再度干預匯市。日本官員近期重申，隨時準備好採取適當措施來應對匯市波動，但目前還不清楚是否打算將日元匯率維持在特定水平。

歐元兌美元盤中挫至 2 周低點後反彈，上漲 0.75% 至 0.9777 美元。

路透消息指出，歐洲央行 (ECB) 內部模型顯示，央行工作人員認為現在所需要的升息力道，不用像市場預期那般強勁，顯示央行內部認為通膨壓力已沒有像多數人所想的那麽可怕。

澳幣一度再創 2 年半新低，截稿前回升 0.33% 至 0.6298 美元；紐元兌美元漲 0.4% 至 0.5632 美元。

英鎊表現強勢，大漲 2.1% 至 1.1327 美元，登上一周高點。

英媒 Sky News 報導指出，英國政府正討論修改上月宣布的財政計畫，研究減稅方案中有哪些部分可以刪改。

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