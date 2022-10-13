〈財報〉ETF需求抵銷市場下跌 貝萊德上季獲利降幅小於預期

貝萊德 (BLK-US) 周四 (13 日) 公布的上季獲利降幅小於預期，原因是對 ETF 和其他低風險產品的強勁需求緩解了全球市場暴跌對手續費收入的衝擊。

經濟衰退的威脅、快速上升的利率和烏克蘭危機，重創了今年的債券和股票，讓投資人傾向縮手，因而對像是貝萊德等企業形成打擊。

該公司的管理資產 (AUM) 在第 3 季同比下降 16% 至 7.96 兆美元，原因是美元走強也強化了抑制歐洲和亞洲主要市場的投資價值。

這家全球最大資產管理公司的大部分收入來自投資諮詢和管理服務收費，調整後獲利下降 16% 至每股 9.55 美元。根據 Refinitiv 的 IBES 數據，這仍然超過分析師預期的每股 7.07 美元，因為貝萊德以 iShares ETF 為首的多元化商業模式成功部分抵消了市場低迷的影響。

該公司股價今年以來已下跌 42%，業績公布後在周四盤前交易中上漲 0.4%。

本季總體淨流入為正值 650 億美元，因為 ETF 的持續動能抵消了散戶提取約 50 億美元的影響。

營收下降 15% 至 43.1 億美元。

該公司在財報聲明中表示，營收下降「主要是由於市場顯著下跌和美元升值相對平均 AUM 和較低績效費用的影響」。

標準普爾 500 指數今年來已下跌近 25%，分析師預計，面對 Fed 激進升息立場，未來會有更多痛苦。

截至 9 月 30 日當季，貝萊德的淨利從一年前的 16.8 億美元或每股 10.89 美元降至 14 億美元或每股 9.25 美元。