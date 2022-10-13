貝萊德CEO：已看見美國通膨可能開始緩解跡象

貝萊德 (BlackRock) 執行長 Larry Fink 週三 (12 日) 表示，已經看到一些美國通膨可能開始緩解的跡象，儘管這些跡象尚未反映在數據上。

Fink 表示，近期開始觀察到一些通膨緩和的趨勢。此外，股票、債券估值下跌，為投資人帶來機會，該行察覺到許投資人對債券抱持濃厚興趣。

Fink 也指出，長期來看，因應通膨的措施，如加速建立新供應鏈等因素，將會給物價帶來壓力，只是目前還未反映在數據中。

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席北美經濟學家 Paul Ashworth 也曾表示，通貨膨脹已出現逐漸降溫跡象，Fed 有望短期內開始縮小升息幅度。

Ashworth 表示，汽油價格持續下跌，食品通膨緩和，都將在未來一、兩個月對整體消費者物價指數 (CPI) 造成壓抑。同時，不包括能源和食品的核心 CPI 數據，也出現通膨降溫的跡象。

儘管 8 月核心 CPI 月增 0.6%，超出原先預期，但有越來越多的通膨減緩跡象。Ashworth 表示，供應短缺問題已經正常化，該機構的產品短缺指標表明，核心商品通膨率將會在今年年底前從 8 月份的 7% 回落至 2%。

美國週四 (13 日) 將公布 9 月 CPI 數據，市場預期 9 月 CPI 年增率將降至 8.1%。

「女股神」方舟投資 (Ark Invest) 執行長伍德也曾表示，黃金和銅等領先通膨指標顯示通縮風險。油價也已從高點下跌 35% 以上，抵銷今年大部分漲幅。