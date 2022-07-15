〈財報〉金融市場動盪讓投資人不安 貝萊德獲利未達預期

全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock Inc)(BLK-US) 周五 (15 日) 公布的上季獲利降幅大於預期，原因是全球市場動盪縮減其費用收入，散戶投資人贖回投資部位。

截至 6 月 30 日當季調整後獲利從一年前的 16.1 億美元或每股 10.45 美元降至 11.2 億美元或每股 7.36 美元。根據 Refinitiv 的 IBES 數據，低於分析師平均預期的每股 7.90 美元。

貝萊德表示，散戶投資人本季撤出約 100 億美元。即使如此，該公司仍從客戶那裡吸引了 896 億美元的淨流入。

貝萊德的管理資產 (AUM) 較去年下降 11% 至 8.49 兆美元，遠低於 2021 年第 4 季創下的 10 兆美元里程碑。

CEO 芬克 (Larry Fink) 在財報聲明中表示：「投資人同時面臨高通膨、利率上升，以及半個世紀來股票和債券最糟糕的開局。」

當前的宏觀經濟環境，對通膨飆升、地緣政治動盪和升息的擔憂，只會增加基金經理人的壓力，因為其業務絕大部分取決於市場狀況。

此外，聯準會 (Fed) 收回疫情期間的紓困措施打擊了投資人的風險偏好，今年將投資組合轉向避險和固定收益產品，股市因衰退擔憂而暴跌。

由於投資人不願進行大規模投資，Fed 為應對數十年來的高通膨而進一步升息，可能會給資產管理公司帶來更大壓力。

貝萊德股價今年來已下跌近 36%，業績公布後在周五盤前交易中下跌 0.8%。貝萊德本季營收下降 6% 至 45.3 億美元，也低於分析師的預期。

該公司本季回購了價值 5 億美元的股票。