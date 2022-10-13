〈美股早盤〉美通膨仍然炙熱 Fed升息3碼箭在弦上 主要指數齊挫

儘管美國聯準會（Fed）為降通膨已連續幾次大幅升息，但最新數據顯示央行的努力效果甚微通膨仍持續升溫，這也意味著 Fed 下次會議上再次大幅升息已成定局，美股主要指數受消息影響周四（13 日）開盤齊挫。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 340 點或近 1.2%，那斯達克綜合指數跌逾 230 點或近 2.2%，標普 500 指數跌近 1.5%，費城半導體指數跌近 3.3%。

美國 9 月消費者物價指數（CPI）顯示通膨仍然炙熱，幾乎已經確定 Fed 將在下次會議上升息 3 碼（75 個基點），美股期貨指數暴跌，美國公債殖利率狂飆。

值得注意的是，剔除食品與能源波動的 9 月核心 CPI 年增率大幅升至 6.6%，高於預期的 6.5% 與前值 6.3%，刷新 40 年新高，而 9 月 CPI 年增率升至 8.2%，高於預期的 8.1%，前值為 8.3%。

儘管 Fed 已 3 度升息 3 碼試圖替通膨降溫，然而 9 月數據顯示兩項通膨指數仍居高不下，再加上 9 月非農報告的失業率降至 50 年低點，這些數據讓 Fed 第四度激進升息已成定局。

另外，根據美國勞工部周四公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 22.8 萬人，較前值 21.9 萬增加 9,000 人，高於市場預期的 22.5 萬人，創 6 周新高，部分原因是颶風伊恩影響造成失業人數增加。市場認為即使人數略有攀升，但就業市場依然穩健。

芝商所（CME）FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 在 11 月升息 2 碼（50 個基點）的機率已降至 0%，升息 3 碼的機率為 93.8%，而升息四碼（100 個基點）的機率為 6.2%。

圖：芝商所 FedWatch Tool

與此同時，英國政府公布大減稅計畫近兩周後，英國市場仍處在動盪之中。外界預估英國當局可能會重新考慮這一有爭議的計畫，推動英鎊對美元匯率走高，基準英國公債殖利率暴跌逾 25 個基點。

截至台北時間周四（13 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖：聚亨網)

焦點個股：

應用材料 (AMAT-US) 早盤下跌 5.26%，至每股 72.01 美元

晶片設備製造商應用材料（Applied Materials）將本季營收預期下調約 4 億美元，主因是受到美國對中國擴大晶片出口管制的負面影響，並警告新年度第 1 季的營收可能也會受到同等影響。

達美航空 (DAL-US) 早盤下跌 1.16%，至每股 28.87 美元

達美航空周四公布第四季財報，調整後營收為 128 億美元，較 2019 年的水平高 3%，調整前營收接近創紀錄的 140 億美元，第三季淨利為 6.95 億美元，合每股 1.08 美元，經調整後每股獲利報 1.51 美元，其中包括颶風帶來的 0.03 美元影響，較分析師的預期低 0.02 美元。

不過達美航空仍看好未來展望，預計第四季每股獲利為 1 美元至 1.25 美元，營收將較 2019 年同期成長 5% 至 9%。

Walgreens(WBA-US) 早盤上漲 1.8%，至每股 32.52 美元

美國連鎖藥局 Walgreens 周四公布的第四季財報表現亮眼，營收報 324.5 億美元、經調整後每股獲利報 0.8 美元，雙雙優於分析師預估的 320.9 億與 0.77 美元。同時該公司預估下個會計年度全年每股獲利介在 4.45 美元至 4.65 美元區間，與華爾街分析師預期大致相符。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 CPI 年增率報 8.2%，預期 8.1%，前值 8.3%

美國 9 月 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.2%，前值 0.1%

美國 9 月核心 CPI 年增率報 6.6%，預期 6.5%，前值 6.3%

美國 9 月核心 CPI 月增率報 0.6%，預期 0.5%，前值 0.6%

美國上周初領失業金人數報 22.8 萬人，預期 22.5 萬人，前值 21.9 萬人

美國上周續領失業金人數報 136.8 萬人，預期 136.5 萬人，前值 136.5 萬人

華爾街分析：

abrdn 投資總監 James Athey 表示，今日的通膨報告並非市場所樂見，通膨壓力依然居高不下，而在可想見的未來內，Fed 將會堅定鷹派立場繼續大幅升息打通膨。雖然這消息會支撐美國公債殖利率和美元，但對股市來說是一大壞消息。