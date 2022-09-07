貝萊德：Fed將迎來一個驚嚇的消息

美國機構債券管理巨頭貝萊德 (BlackRock) (BLK-US) 週二 (6 日) 指出，聯準會最終會對其緊縮政策帶來的經濟影響感到驚嚇，這對股市來說不是個好消息。

貝萊德分析師團隊週二發布一份報告指出，投資人正在應對一場聯準會帶來的政策轉變，預示著一個更動盪的市場環境，讓人不禁想起 1980 年代初期。

聯準會主席鮑爾 8 月 26 日傑克森霍爾舉行的全球央行年會上表示，聯準會致力於將通膨恢復到 2% 的目標，但繼續升息勢必傷害經濟，對家庭和企業帶來一些痛苦。

分析師寫道：「就目前而言，聯準會似乎不打算處理通膨與經濟增長之間的劇烈差距，這是一件大事。我們認為要讓通膨回到聯準會的目標水平，就意味要用衰退打壓需求，這對短期內的風險資產來說是個壞消息！」

(圖片：翻攝 marketwatch)

貝萊德透過以上圖表解釋：「鮑爾在全球央行年會上暗示聯準會無意放棄升息，但升息不會解決最大的問題，即低產能 (綠線)，能讓通膨迅速下降的唯一方法是將利率提高到足夠高的水平，迫使需求(橙線) 下降約 2%，但這將遠低於新冠疫情爆發前的趨勢 (粉線)。」

該報告中還提到：「聯準會尚未承認，新冠疫情爆發以來，經濟增長已付出了巨大代價，勞動力市場受到了不同尋常的限制，我們估計，如果聯準會讓需求下降 2%，失業人口將增加 300 萬。」

分析師預估：「聯準會將對其緊縮政策對經濟增長造成的損害大感驚嚇，聯準會看到這類經濟痛苦時，預估聯準會將停止升息，但屆時經濟活動已出現萎縮時，聯準會出手已為時過晚，而且通膨率還無法降到 2% 的目標水平，相反地，我們預計通膨率將持續接近 3%。」

因應聯準會帶來市場新機制，貝萊德建議投資人要更頻繁地調整投資組合，而且時長也是關鍵考量要素。

分析師表示：「短期內由於宏觀前景不斷惡化，我們將減持已開發市場的股票，即將到來的衰退尚未反映在股市中。長期來看，我們將適度加碼德國股票，這類股票相對於固定收益資產更具吸引力。與此同時，我們將適度增持從淨零排放轉型等長期趨勢中受益最大的產業，好比科技股在已開發國家股市中表現特別優異。」