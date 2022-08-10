離Fed變卦還早！ 貝萊德唱衰成長股 力薦防禦股

繼 7 月驚人反彈後，美股過去 2 周又陷入窄幅交易區間，係因投資者難以理解一些令人困惑的經濟數據。

曾遭受重創的大型科技股迎來反彈，例如臉書母公司 Meta Platforms (META-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)，令 S&P 500 指數得以維持在關鍵 4000 點上方，雖然如此，全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 的分析師建議，投資者應選擇不那麼令人興奮、防禦性定位的「波動性」股票和債券投資組合。

分析師認為，當前股市反彈是基於一種觀點，即希望美國聯準會 (Fed) 改弦易轍，放棄進一步升息的計畫，但這樣的觀點是一大錯誤，雖然企業業績有正在惡化的跡象，但服務業內形成的通膨遠比投資者目前預期還要棘手。

貝萊德的 iShares 美洲投資策略負責人 Gargi Chaudhuri 表示，貝萊德內部指標正閃現美國消費者和企業部門狀況的矛盾信號。

過去一個月那斯達克綜合指數、羅素 1000 成長股指數跑贏道指和 S&P 500 指數，然而一旦市場意識到距離 Fed 策略轉向還有一段很長的路要走，現在成長股引導的漲勢恐將逆轉。

今年能源和其他商品的成本飆升，引起大部分關注，但 Chaudhuri 更擔心服務通膨 (如居住成本上升) 會讓市場烏雲密布，因為服務通膨的粘性遠高於投資者和經濟學家目前的預期。

倘若出現這樣的情況，投資者最好將投資組合集中在防禦性股票上，包括高等級公司債和低波動性的股票。

即使今年股票和債券同遭拋售，導致上半年成為十幾年來最糟糕的 6 個月，但此期間防禦性投資組合仍表現優異。

Chaudhuri 推薦的 ETF 包括：

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV-US)

iShares iBoxx $ 投資級公司債券 ETF (LQD-US)

iShares 美國醫療保健提供商 ETF (IHFUS)

iShares 1-5 年投資級公司債券 ETF (IGSB-US)

股市周二可能已浮現貝萊德的擔憂，因為科技股加權的那斯達克綜合指數領跌市場，由美光 (MU-US) 和 Nvidia (NVDA-US) 等半導體股大跌驅動。那斯達克跌約 1.2%，而 S&P 500 和道指僅分別下跌 0.42% 和 0.18%。