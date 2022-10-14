英國政府強制2027年底前全面移除華為5G設備

英國政府週四 (13 日) 正式宣布，5G 網路核心移除華為設備的期限延期至 2023 年 12 月 31 日，但英國 5G 網絡全面移除華為設備的最後期限，維持在 2027 年底不變。

英國政府在與華為公司和英國電信運營商協商後，要求當地 35 家寬頻和行動網路業者必須在 2023 年 12 月 31 日之前，從其 5G 網路核心中移除華為的設備和服務，這比原定期限 2023 年 1 月 28 日晚了近 11 個月。

英國政府指出，這是權衡盡快移除華為設備，同時避免 5G 網路出現不必要中斷所做出的決定。

5G 網路核心移除華為設備的期限延期至 2023 年 12 月 31 日 (圖片：AFP)

同時，全光纖網路中的華為設備占比上限 35% 的期限，已展延 3 個月至 2023 年 10 月 31 日。

不過，英國全面移除華為設備最後期限仍為 2027 年底。

英國國家網路安全中心 (NCSC) 技術總監 Ian Levy 週四表示：「整個社會越來越依賴電信通訊，而 NCSC、政府和行業合作夥伴正密切合作，確保這些網路長期安全且具有彈性。」

同日，新聞網站 Axios 引述消息人士指出，美國聯邦通信委員會 (FCC) 基於國家安全，計劃禁止在美國銷售任何華為和中興的通訊設備。

美國前總統川普上任後開打美中科技戰，建立 5G 美國國家隊，有意打造「美國版 5G」，2019 年 5 月中旬起開始將華為與其 70 家子公司納入貿易黑名單，美國也積極聯手盟國一同圍堵華為的「中國版 5G」向全球擴散。

英國在 2020 年加入美國封殺華為的陣營，要求英國電信 (BT)、Vodafone 和 Hutchison 等電信業者的 5G 網路禁用華為和其他被視為具有高度安全風險的廠商設備。

英國前任首相強生當時解釋，這是為了避免英國關鍵基礎設施，受到敵對國家出售方的侵害。