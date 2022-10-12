PC放緩，英特爾傳裁員數千人！今晚需關注PPI、FOMC會議紀錄！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點)：

■道瓊指數：上漲 80 點，漲幅 0.27% 至 29346。

■那斯達克 100 指數：上漲 63.5，漲幅 0.59% 至 10908.50。

■標普 500 指數：上漲 13.75，漲幅 0.38% 至 3613。

二、美股盤前關注重點：

1. 英特爾計畫裁員數千人：由於個人電腦市場放緩，據消息稱英特爾將於 10 月 27 日發布第三季財報當日將宣布裁員，此次裁員名單將包含英特爾銷售和營銷部門員工。英特爾目前面臨其主業 PC 處理器需求急遽下滑影響，再加上其一直在努力贏回被 AMD 搶走的市佔。英特爾在今年早些時候便發布凍結招聘。市場預期最新的削減，英特爾將降低固定成本 10~15%。(推薦閱讀：局勢動盪更該分散風險，認識 3 檔主要的全球型 ETF)

2. . 百事可樂將於今晚開盤前發布季報：目前市場預期本次季度收入為 20.81B (YOY+3.1%)，EPS 預估為 1.85 美元 (YOY+3.2%)，目前市場預期季度營收和 EPS 皆將優於去年同期，但受到通膨影響，市場預估 2022 年剩下的時間成本受通膨影響將高於預期，今年以來百事可樂的股價表現仍優於標普 500。

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