美銀：英特爾存在根本劣勢 裁員無濟於事 

美國銀行分析師 Vivek Arya 週三 (12 日) 對英特爾核心戰略 IDM 2.0、競爭力和財務風險感到憂心忡忡，認為英特爾就算裁員和分拆部門都無法重整旗鼓。

彭博引述消息人士指出，為因應個人電腦 (PC) 市況疲弱，英特爾計劃裁員數千人來削減成本，最快可能 10 月 27 日發布第三季財報時一同宣布此消息。市場也有消息傳出，英特爾將拆分晶片設計與晶片製造兩大部門。

Arya 表示，裁員和拆分部門是英特爾試圖降低成本的必要舉措，估計可以削減明年行銷和銷售費用的 20% ，可能幫助英特爾明年收入提高 13 億美元，協助公司履行其約 60 億美元股息的承諾。

第三季全球 PC 出貨量銳減，重傷英特爾盈利。(圖片：AFP)

然而，Arya 對英特爾核心戰略 IDM 2.0、競爭力和財務風險仍感到擔憂。

她表示，英特爾一些根本劣勢是無法忽視的，無論有多少人在這家半導體巨頭工作，這些劣勢仍然存在，包括英特爾代工業務遠遠落後於台積電 (TSM-US)，對 PC 業務的高度依賴等。

市調機構 Gartner 近期公布，第三季全球 PC 出貨量銳減 19.5%，創 1995 年來最慘單季表現，IDC 公布第三季 PC 銷量年降 15%，這些都重挫英特爾業務。

Arya 並非對英特爾全然抱持負面看法，她提到，隨著拜登政府欲重振本土半導體產業榮景，解決過度依賴亞洲的長期問題，英特爾是唯一一家在未來幾年內可以接近這一目標的美國供應商。

考慮到製造不確定性和新代工戰略的風險，Arya 維持英特爾「賣出」股票評級，以及目標價每股 30 美元，為最看空英特爾的分析師之一。英特爾 (INTC-US) 週三回漲 1.16% 至每股 25.33 美元，年初迄今已跌 52.40%，遠遜於同期的那斯達克指數 (跌幅約 34%)。