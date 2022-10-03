記憶體原廠罕見減產 NAND Flash庫存壓力明年Q2可望緩解

研調機構 TrendForce 指出，在需求快速轉弱下，供應端難以去化庫存，記憶體原廠罕見減產因應，其中 NAND Flash 隨著原廠陸續減產，明年第二季庫存壓力可望獲緩解，估下半年跌價幅度將收斂。

TrendForce 指出，為因應記憶體市況惡化，美光上周已宣告減產 DRAM 與 NAND Flash，為首家正式下調產能利用率的記憶體廠。NAND Flash 方面，市況較 DRAM 更嚴峻，隨著主流容量 wafer 合約均價已跌至現金成本，逼近各原廠虧損邊緣，鎧俠也公告宣布 10 月起減產 NAND Flash 30%。

DRAM 方面，TrendForce 指出，目前合約價仍高於各主流供應商總生產成本，是否會出現大幅減產仍待觀察。而美光也預估明年 DRAM 生產位元年成長率僅 5%，要達到此位元成長幅度，代表產能利用率還有大幅下修空間，後續減產執行程度仍待觀察。

TrendForce 認為，由於需求展望保守，DRAM 與 NAND Flash 呈現大幅供過於求狀態，明年上半年庫存壓力將快速升高。DRAM 在美光率先宣布減產規劃後，明年全年 DRAM 供過於求比例將由原預估的 11.6%，收斂至低於 10%，但仍需有更多供應商加入減產，才能扭轉明年供需頹勢。

NAND Flash 因競爭者眾多，且製造方面未有逼近物理極限限制，收斂位元供給是當務之急。隨著美光、鎧俠供給位元成長同步下修，明年 NAND Flash 供過於求比例將由原預估的 10.1%，大幅下降至 5.6%，在更多原廠基於虧損考量，可望加入減產行列下，明年第二季庫存壓力可望緩解，預計下半年價格跌幅將收斂。

