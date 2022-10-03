空方氣盛台股續破底 止跌回穩先看四大指標

台股持續破底，今 (3) 日指數收 13300.48 點，法人認為，台股能否止跌回穩可觀察四大方向，包括：美國通膨與聯準會何時減緩升息幅度、中國的防疫政策調整、第 4 季消費旺季與庫存去化、地緣政治與能源風險。

財金部會接連祭出救市仍無法挽救台股頹勢，台股今天下挫 124.1 點收在 13300.48 點，萬三關卡岌岌可危。

PGIM 保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，金管會提高放空成本，盼能抑制空頭氣勢，根據據過去經驗，在政策加持下可帶動台股短期信心面回穩，且從目前盤中指標跌深個股不跌反漲的狀況分析，近期有望見到一波反彈行情。

至於台股何時能止跌回穩，則可從四大面向著手，包括：一、美國通膨改善情況、聯準會何時減緩升息幅度，二、中國廿大會議之後，是否改變清零措施，三、第四季購物旺季消費與庫存去化情形，四、俄烏、歐洲冬季能源風險等地緣政治問題發展。

廖炳焜指出，第四季台股走勢和全球金融市場，皆須視美國通膨、聯準會的動態而定，從近期美國的就業數據來看，皆顯示薪資上漲、市場仍熱，支撐民眾敢花錢，通膨難以有效下降。

市場預期，聯準會仍將堅定鷹派的打擊通膨，進而預期需求面將持續遭到壓抑，使得第四季消費旺季可能不旺，企業獲利與 GDP 成長率下修，帶動整體股市評價面下調。

廖炳焜認為，本周盤勢可先觀察萬三整數關卡，若持續跌破很可能下探 2020 年 7 月至 10 月之間的打底區間，但從評價面來看，台股本益比已落於歷史低檔區間，PB 也已大幅修正，本波反彈行情隨時可望啟動。