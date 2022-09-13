威騰執行長示警：NAND快閃記憶體業務急劇下滑

硬碟和快閃記憶體公司威騰電子 (Western Digital) (WDC-US) 執行長 David Goeckeler 周一 (12 日) 在舊金山舉行的高盛技術會議上表示，自 8 月初公布財報以來，業務狀況「變得越來越困難」。

威騰電子公布財報 6 月止一季的業績時，曾預估 9 月為止一季的營收為 36 億至 38 億美元，非 GAAP 的每股獲利 (EPS) 為 35 至 65 美分，遠低於原先的預期。華爾街目前共識為營收 37 億美元，調整後 EPS 49 美分。

雖然 Goeckeler 沒有具體修訂該財測數據，但他表示，公司上個月看到 NAND 快閃記憶體的定價急劇下降。

他補充，該定價下降也伴隨著 NAND 單位需求下降。此外，Goeckeler 透露公司可能會推遲下一間 NAND 製造工廠的時間。

他稱，威騰電子開始看到超大規模的雲端顧客出現「謹慎」現象，而中國的情況持續充滿挑戰，尚未有恢復回神的跡象。

威騰電子執行長的警告，與近期希捷 (STX-US) 對雲端需求軟化的警訊一致。

威騰財務長 Wissam Jabre 表示，公司先前目標是 2023 年 6 月會計年度的自由現金流為正，但現在這個目標「更難以實現」，這一財年恐會出現負自由現金流，且 9 月季度也恐出現負自由現金流。

威騰電子高層並未提供關於公司現行策略觀點的更新消息，即無任何分割硬碟和快閃記憶體部門的新消息。

威騰電子周一下跌 1.21%，收每股 43.27 美元，今年迄今約下跌 34%。