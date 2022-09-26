NAND Flash Q4價格跌幅 估擴大至15-20%

據研調機構 TrendForce 研究顯示，終端產品仍疲弱，原廠庫存急速上升，預估第四季 NAND Flash 價格跌幅將擴大至 15-20%。隨著報價持續下跌，牽動群聯 (8299-TW)、威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW) 等台廠營運。

不過，業者也認為，在報價逼近成本價，供應商可能減產因應下，口袋較深的模組廠第三季末已開始補貨、建低價庫存。

TrendForce 表示，目前 NAND Flash 正處於供過於求，下半年起買方著重去化庫存而大幅減少採購，賣方開出破盤價，使第三季 wafer 價格跌幅達 30-35%。

NAND Flash wafer 方面，TrendForce 指出，第三季起原廠已開始削價競爭，導致合約價快速逼近各廠現金成本，供應商有意使報價加速落底，預估第四季 NAND Flash wafer 價格跌幅為 20-25%。

TrendForce 指出，絕大部分原廠 NAND Flash 產品銷售，將在年底前正式步入虧損，部分供應商在陷入虧損壓力下，可能採取減產因應。

群聯 (8299-TW) 先前就認為，在原廠庫存堆積下，第四季可能因此減產，屆時市場將快速修正。

業者預期，在原廠對報價釋出更多調整空間下，NAND Flash 現貨價第三季就會跌至逼近成本價、合約價則可能落在第四季，手中現金較充足的業者，第三季末、第四季就可望陸續建立低價庫存。

