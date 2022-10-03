南山人壽連續11年守護海洋 認養海岸並號召全台淨灘行動

南山人壽是全臺首家關注海岸線侵蝕的企業，連續 11 年持續為海洋發聲，呼籲民眾意識環境保育的重要，從生活中力行減塑，今 (2022) 年認養新北市萬里翡翠灣 800 公尺海岸，10 月 1 日號召內勤同仁與親友逾 800 人共同淨灘，並將陸續在桃園、新北、彰化、高雄及台南串連舉辦，預估將有逾 4,000 人用實際行動響應支持守護海洋行動。

英國金融時報（FT）報導，全球氣候正面臨罕見的連續第三年反聖嬰現象（La Nina），提高了出現洪水和旱災的風險。海洋佔了地球表面的 70% 以上，也是平衡生態與氣候不可或缺的一環。

南山人壽董事長尹崇堯說：「一個地球，一起守護。我們會持續思考為海洋環境做更多事，成為環境永續的關鍵力量。」南山人壽深耕臺灣近 60 年，不只守護民眾的健康，也積極守護地球的健康，發起「守護海洋行動」。今年邀請新北市政府環境保護局擔任指導單位，並首度加入認養海岸計畫，清理維護萬里翡翠灣 800 公尺海岸。也再次與海湧工作室攜手合作，在活動中注意每一個細節，重複使用手套，減少不必要的資源浪費，達到淨灘的環境教育價值。透過眾人齊心協力彎腰撿拾，包含寶特瓶、拖鞋、保麗龍到漁網等各式各樣隨海浪打上岸的海洋廢棄物，總共清出 675 公斤的廢棄物，為翡翠灣海灘帶來嶄新乾淨的面貌。

11 年來，南山人壽從初期築籬固砂、海岸造林、淨灘撿拾垃圾，到 2021 年的海廢再生藝術牆，除了以實際行動守護台灣海岸環境外，也透過多元管道推廣海洋環境教育。包含以海鮮健康與循環利用餐盒作為講座主題，從不同面向探討環境影響；或是擴大至澎湖、小琉球、綠島等離島以海洋廢棄物製作藝術牆。目前海湧工作室從北到南共有 18 座海廢牆，南山人壽就佔了其中的 11 座，是全臺製作最多海廢牆的企業。

淨灘不是解決海洋問題的根本方法，但卻是環保行動的起點。南山人壽不只號召內勤同仁、業務夥伴積極響應，也發揮企業影響力，號召保戶及合作企業夥伴一起加入，本次淨灘活動就有員工攜家帶眷來參與，大夥兒無畏烈陽酷曬、帶著手套彎腰撿拾，許多高階主管身體力行帶領，也讓同仁們印象深刻，更加認同公司的公益理念。

健康的海洋支持著地球系統的運轉，世界經濟論壇的研究報告指出，在塑膠垃圾快速的增長下，2050 年之前，海中的垃圾總重量將超過魚類。身為地球公民的一分子，南山人壽除了發揮保險核心本業守護民眾健康外，也將透過更積極的作為，為環境永續而努力，期盼更多人一同關注地球的健康，減少浪費及不必要的消耗，日常每一個小舉動都能為海洋減輕負擔，用實際行動為這片土地付出一點心力，讓我們的下一代能持續看見自然美景與多樣的物種生態，共創與環境共好的價值。