大廠減產砍設備投資 NAND Flash價格11月可望落底

繼記憶體大廠美光 (MU-US) 宣布縮減設備投資額後，全球第二大 NAND 廠鎧俠 (Kioxia) 也將自 10 月起減產 3 成；業者指出，年底旺季需求已從 9 月中開始回籠，隨著大廠紛紛減產或放緩投資，預估 NAND 價格將於 11 月落底，最快明年第一季就可望反彈。

美光上周四 (29 日) 公布財報、財測均未達市場預期，由於對經濟前景不佳，恐拖累終端設備需求的擔憂仍縈繞不散，美光計劃將 2022 年度 (至 2023 年 8 月) 資本支出大砍至少 3 成，並將晶圓設備支出削減 5 成。

鎧俠 (Kioxia) 也宣布旗下生產 NAND Flash 的四日市工廠和北上工廠將進行生產調整，自 10 月起減產 3 成，但未說明減產期間，僅說將視市場動向，隨時修正生產情況，此次減產規模也是近十年來最大。

隨著市況急遽惡化，NAND Flash 價格幾乎跌破或逼近現金成本價，手中現金水位充裕的廠商，還能繼續苦撐，但業者認為，NAND 廠可望陸續跟進減產或放緩投資，加快市場走向供需平衡。

業者指出，下游客戶預見價格底部將至，9 月中旬起，年底旺季需求已慢慢回籠，近來客戶回補庫存需求強勁，11 月價格估將落底，最快明年第一季 NAND Flash 產業就可望迎來春燕。