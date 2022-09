〈英特爾創新日〉與輝達隔空互槓 基辛格：摩爾定律不死且活得很好

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳日前直言「摩爾定律已死」,不過,英特爾 (INTC-US) 執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 於 Intel Innovation 大會上強調,「摩爾定律不會死,且會活得很好」,將持續挖掘元素週期表的無限可能。

超過 50 年以來,半導體產業推進持續遵循摩爾定律發展,但近十年來隨著摩爾定律放緩,其有效性經常遭半導體業界質疑。而黃仁勳更多次對外表明摩爾定律已死,與身為摩爾定律捍衛者的英特爾,雙方立場涇渭分明。

輝達 20 日發表最新 GeForce RTX 40 系列 GPU 時,執行長黃仁勳就直言,晶片能以類似成本提供 2 倍性能,或每隔一年半就能以一半成本,獲得相同性能的預期已是往事,摩爾定律已死,完完全全走入歷史。

而在台灣時間 28 日 0 時登場的 Intel Innovation 大會上,基辛格則強調,「摩爾定律不會死,而且會活得很好 (Moore"s Law is alive and well)。」,至少在未來的十年依然有效,將持續扮演摩爾定律的忠實管家 (Stewards of Moore"s Law),挖掘元素週期表的無限可能,並重申將在 4 年內完成 5 代 CPU 製程。

基辛格指出,結合 RibbonFET、PowerVia 兩大突破性技術,加上 High-NA 微影製程,及 2.5D 與 3D 等先進封裝技術發展,希望一個晶片封裝可由目前的 1000 億個電晶體密度提升 10 倍,到 2030 年增加至 1 兆個電晶體。

基辛格也在會中提到與台積電 (2330-TW)(TSM-US)、三星等大廠合組的 UCIe 產業聯盟,找來台積電業務開發資深副總經理張曉強、三星電子執行副總裁兼全球記憶體銷售與業務主管 Jinman Han 共同讚聲,表達對該聯盟的支持,透過建立開放生態系,讓不同供應商在不同製程技術上設計與製造的小晶片,能透過先進封裝技術整合。

基辛格表示,半導體產業正進入新的黃金時代,晶片製造須由傳統的晶圓代工思維,轉向系統晶圓代工,英特爾與晶圓代工服務 (IFS) 將迎接系統晶圓代工時代,透過晶圓製造、封裝、軟體和開放式小晶片生態系等四大組成要素,過去被認為不可能做到的創新,如今將為晶片製造開啟全新可能性。