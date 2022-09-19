調查：三星Q2奪全球半導體營收冠軍 連4季擠下英特爾

今年第 2 季，南韓三星電子連續 4 季擊敗英特爾 (INTC-US)，在全球半導體市場營收稱霸群雄。但記憶體晶片市場萎縮，三星可能在下半年失去冠軍寶座。

南韓《中央日報》周一 (19 日) 報導，根據 Omdia 統計，第 2 季全球半導體市場規模達 1,581 億 1,300 萬美元，較前一季減少 31 億 1,100 萬美元。

其中，三星 Q2 半導體營收報 203 億美元、季增 0.7%。Omdia 認為，營收增加的原因，主要和伺服器晶片仍維持一定需求量、以及系統半導體成長有關。

三星的全球市占達 12.8%、較前一季增加 0.3 個百分點；英特爾的市占為 9.4%，落後三星 3.4 個百分點；前一季，這兩家公司的差距為 1.4 個百分點。

英特爾 Q2 營收報 148 億 6,500 萬美元、季減 16.6%。三星電子在 2017 年首度超車英特爾，一直到 2018 年為止都守住第一名的寶座。但在 2019 年和 2020 年，三星又持續輸給英特爾，直到 2021 年 Q3 才又奪回冠軍寶座至今。

今年 Q2 排在三星和英特爾之後的業者，分別為 SK 海力士 (6.8%)、高通 (5.9%)、美光 (5.2%)、博通 (4.2%)。這次 Omdia 的調查對象，未包含全球晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)。

分析指出，下半年因受記憶體晶片市場走緩影響，三星龍頭地位可能不保。IC Insights 預測台積電 Q3 營收將出現季增 11% 至 202 億美元，有可能超車三星成為全球半導體營收第一。集邦科技預測 DRAM 和 NAND Flash 記憶體的 Q3 價格，有季減 13~18% 的可能。另外也有看法認為 CMOS 市場同樣可能出現負成長，預料半導體的寒冬將持續到 2023 年底。

不過，三星電子半導體部門負責人慶桂顯在本月 7 日表示，三星將視危機為轉機，打算趁市場低迷時擴大投資及研發支出，要衝高市占率。