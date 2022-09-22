晶心科深化與英特爾合作 支援平台開發工具

RISC-V 矽智財大廠商晶心科 (6533-TW) 今 (22) 日揭露對英特爾 (INTC-US)Pathfinder for RISC-V 矽前開發平台的貢獻，公司將兩款處理器 IP 整合在以 AXI 為基礎的 AE350 平台，可提供客戶在英特爾 Stratix 10 GX FPGA 裝置的矽前置 (Pre-silicon) 開發工具中執行。

晶心科指出，此次兩款處理器 IP 分別為 64 位元超純量多核心處理器 IP AX45MP 以及 64 位元向量處理器核心、最高可達 512 位元向量長度的 NX27V，可滿足眾多高階應用，如資料中心 AI 加速器、企業級儲存設備、5G 及 AR/VR 等。

董事長暨執行長林志明也補充，此次雙方合作有助 SoC 設計團隊啟動 Linux 操作系統，或將他們設計的關鍵計算核心程式下載到 FPGA 板上，以便設計定案 (Tape out) 前，快速熟悉兩款處理器核心 IP 的優勢。

晶心科也很榮幸在英特爾育成及顛覆性創新團隊 (IDI) 所倡議的簡化開發流程平台做出貢獻，讓客戶更方便利用最先進的晶圓代工服務。

英特爾 RISC-V Ventures 總經理 Vijay Krishnan 表示，英特爾致力通過一致、開放和基於標準的方法，加速 RISC-V 的採用率。