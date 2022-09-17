英特爾將賽揚/奔騰載入史冊 更名為「英特爾處理器」

自 1990 年代以來，英特爾一直在使用 「賽揚」(Celeron) 和「奔騰」( Pentium) 為低階處理器的品牌名稱，但英特爾週五 (16 日) 宣布從 2023 年開始將全部改為「英特爾處理器」 (Intel Processor)。

英特爾奔騰品牌在 1993 年 3 月前首次亮相，賽揚則在 1998 年 4 月誕生，英特爾週五宣布將這最具傳奇色彩的兩大名牌載入史冊，更名為 「英特爾處理器」，以簡化產品陣容，新品牌名稱將在 2023 年生效。

英特爾 2023 年正式告別最具傳奇色彩的兩大名牌賽揚和奔騰 (圖片：英特爾官網)

英特爾副總裁 Josh Newman 表示：「無論是工作還是娛樂，隨著技術發展的迅猛步伐不斷塑造世界，個人電腦的重要性只會變得更加明顯。英特爾致力於推動創新，使用戶受益，我們的入門級處理器系列對於提高所有價位的個人電腦 (PC) 標準至關重要。新的『英特爾處理器』品牌將簡化我們的產品，這樣用戶就可以專注於選擇適合他們需求的處理器。」

Newman 提到，這次更新還精簡各 PC 細分市場的品牌產品，以促進和加強英特爾客戶對每個產品價值主張的溝通，同時簡化客戶的購買體驗。

同時，英特爾還將持續強化旗艦品牌 Core, Evo 以及 vPro. 的關注。

值得注意的是，低階處理器名稱變化不會影響其報價，意味兩大品牌的硬體都將持續生產，僅單單換掉名稱。市場解讀，隨著兩大品牌退役，英特爾將為其未來制定新計畫。

英特爾週五 (INTC-US) 上漲 1.39% 至每股 29.24 美元，今年迄今英特爾已暴跌 45.05%，同期那指跌幅為 27.69%。