英特爾赴義大利設廠 傳維加西奧鎮出線

兩名知情人士透露，義大利德拉吉政府和英特爾 (INTC-US) ，已將義國東北部威尼托大區的維加西奧鎮（Vigasio），列為英特爾義國新晶片廠首選地點。

路透報導，消息人士表示，義國政府與英特爾已在 9 月初擬定詳細全面性協議，但他們在義國周日（25 日）國會大選結果出爐前，不會公布相關訊息。英特爾發言人與總理德拉基辦公室對這項消息均不予置評。

知情人士說，義國政府對英特爾投資案的補助，在最終協議拍板前，必須告知下一屆政府。消息人士透露，德拉吉可能會由下屆政府宣布這項消息。

維加西奧鎮脫穎而出的原因，包括該鎮位於重要交通樞紐布里納（Brenner）鐵公路線城市維洛納（Verona）附近，以及當地與德國的交通便捷。

英特爾在義國的投資案，是英特爾去年 3 月宣布的廣泛投資計畫的一環。英特爾計劃在歐洲建廠，未來 10 年投資金額最高達 800 億歐元（775 億美元）。英特爾初期將投資約 45 億歐元，金額將隨著時間逐步增加。

英特爾表示，義大利廠將創造 1,500 個就業機會，供應商與合作夥伴將另釋出 3,500 個就業機會。新廠是先進半導體封裝廠，將在 2025 年到 2027 年投產。