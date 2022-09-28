〈美股盤後〉道瓊標普連六黑 進一步陷入熊市

華爾街消化聯準會 (Fed) 官員新一波言論，經濟數據好壞參半，10 年期美債殖利率逼近 4.00%，美股主指週二 (27 日) 收盤漲跌互見，隨著油價擺脫近九個月新低，能源股勁揚，但公用事業和必需消費品類股賣壓沉重。

那指收紅 0.25%，費半漲超 1%，道瓊收黑逾 120 點，進一步深陷熊市，標普小跌 0.21%，刷新 2020 年 12 月來最低，連續第六個交易日跌勢。

數據方面，美國 9 月諮商會消費者信心指數報 108，連續第二個月改善，主因是目前汽油價格為年初以來最低。標普 CoreLogic Case-Shiller 全國房價指數顯示，7 月份未經季調的全美房價年增率報 15.8%，遠低於 6 月份的 18.1% 漲幅，創下該指數有紀錄以來最快速降溫。

政經方面，鷹派大將聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 指出，由於通膨壓力威脅到聯準會通膨目標的可信度，聯準會需要適當應對。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 稱，聯準會需要持續緊縮政策，直到有令人信服的證據表明核心通膨正在下降。

然而，芝加哥聯準銀行總裁埃文斯 (Charles Evans) 週二意外「放鴿」，他表示美國央行今年至少需要再升息一個百分點，但他擔憂升息速度如此之快，將促使聯準會無法準確衡量其舉措對市場的影響。

颶風伊恩 (Hurricane Ian) 來勢洶洶，美國總統拜登宣布佛州進入緊急狀態，並授權國土安全部 (DHS) 和聯邦緊急事務管理局 (FEMA) 協調救災工作。美國財務部長葉倫週二表示，全球暖化相關的天氣災害正在越來越多地降低美國經濟的生產力並消耗政府資源，她主張盡快向再生能源轉型。

歐洲有關部門正在調查瑞典和丹麥附近波羅的海下、兩條俄羅斯向德國輸氣的管道神秘泄漏的事故，官員們要求船舶避開該地區，避免遭遇炸沉風險。

北溪天然氣管道營運商表示，管道系統一天內有三條管線受損，這是「前所未有」的破壞，目前無法估計修復時間，意味今年冬季俄羅斯天然氣無法通過管道輸送給歐洲。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.15 億例，死亡數突破 653 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週二 (27 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊逾半收黑，必需消費品、公用事業和房地產領跌，能源、非必需消費品和材料板塊逆勢收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果獨強。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.66%；Meta (META-US) ) 下跌 1.44%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.68%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.64%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.44%。

道瓊成分股互有消長。麥當勞 (MCD-US) 下跌 2.9%；寶僑 (PG-US) 下跌 2.75%；可口可樂 (KO-US) 下跌 2.57%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.76%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 0.92%。

費半成分股普遍反彈。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.30%；美光 (MU-US) 上漲 3.48%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.51%；AMD (AMD-US) 上漲 1.31%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.46%；高通 (QCOM-US) 漲 0.50%；德儀 (TXN-US) 漲 0.16%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.03%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.94%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.39%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.38%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.66% 至每股 151.76 美元。市場傳出台積電明年漲價方案遭蘋果拒絕，台積電週二回應：「不予置評。」蘋果是台積電最大客戶，估營收佔比超過 25%。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.51% 至每股 282.94 美元。特斯拉有望創下第三季交車新高記錄，Electrek 週二報導，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 致信員工說，在 9 月底最後幾天將要大量交付汽車，並尋求員工鼎力支持。

推特 (TWTR-US) 揚升 1.15% 至每股 42.09 美元。《路透》報導，馬斯克就推特案出庭作證的時間延遲至 10 月 6 日至 7 日。

英特爾 (INTC-US) 跌 0.30% 至每股 26.89 美元。英特爾 27 日起連兩日舉行 Intel Innovation 2022 活動，英特爾週二發表第 13 代 Intel Core i9-13900K 處理器，堪稱新一代最強遊戲處理器。英特爾還推出 Intel Z790 晶片組的新主機板和跨設備協同技術 (Intel Unison) 等一系列產品。

經濟數據

美國 8 月營建許可修正值報 - 8.5%，前值 - 10%

美國 8 月營建許可年化總數修正值報 154.20 萬戶，前值 151.7 萬戶

美國 8 月耐久財訂單月率初值報 - 0.2%，預期 - 0.4%，前值 - 0.1%

美國 7 月 FHFA 房價指數月率報 - 0.6%，預期 - 1.1%，前值 0.1%

美國 7 月 FHFA 房價指數年率報 13.9%，前值 16.3%

美國 7 月 S&P/CS20 座大城市季調後房價指數年率報 16.1%，預期 17%，前值 18.7%

美國 7 月 S&P/CS20 座大城市季調後房價指數月率報 - 0.4%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 9 月諮商會消費者信心指數報 108，預期 104.5，前值 103.6

美國 8 月季調後新屋銷售年化月率報 28.8%，預期 - 2.2%，前值 - 8.6%

美國 8 月季調後新屋銷售年化總數報 68.5 萬，預期 50 萬戶，前值 53.2 萬戶

美國 9 月里奇蒙聯準銀行製造業指數報 14，預期 - 10，前值 - 8

華爾街分析

華爾街巨頭高盛、貝萊德雙雙看空美股，儘管美股今年以來已大幅下挫，但市場尚未消化全球經濟衰退的風險，股市短期恐進一步下跌。

Pence 財富管理公司總裁 Laila Pence 稱：「市場正在消化聯準會的部分升息，但我們有點擔心，它可能沒有消化所有因素，每個人都很緊張。」

富國銀行分析師預測，聯準會 2023 年第一季將聯邦基金利率目標範圍設定為 4.75%-5.00%。

GuideStone Capital Management 公共投資總監 Brandon Pizzurro 說：「這只是聯準會主席鮑爾繼續試圖讓市場、投資人和全世界知道，聯準會將不得不繼續升息來控制通膨。」

Pizzurro 警告：「股市將面臨更多痛苦，最糟糕的時刻在我們前面，而不是在我們身後。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主