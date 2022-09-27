特斯拉AI Day本周登場 人形機器人Optimus原型機有望亮相

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 將在週五 (30 日) 舉行 AI Day 活動，各界期待執行長馬斯克向世人展示 Optimus 人形機器人原型。他曾表示，Optimus 未來會比電動車、自動駕駛技術更有價值，也曾預告可能在 2023 年開始量產這款機器人。

特斯拉昨 (26) 日在官方微博發布 2022 AI Day 活動中文預告，宣布該活動將於台北時間 10 月 1 日，在美國加州矽谷的帕羅奧圖 (Palo Alto) 盛大舉行。

在特斯拉官方微博的預告圖片中，可看到機器人用雙手比出愛心，上頭的文字提到馬斯克對於 Tesla Bot 的期望。業界人士普遍預測，特斯拉的人形機器人 Optimus，很有可能在此屆 AI Day 亮相。

馬斯克原先在今年 5 月宣布，AI Day 活動預計在 8 月 19 日舉辦，不過後來在 6 月時改口說該活動將延至 9 月底登場，並聲稱屆時或許會有可以運作的 Optimus 原型機。

特斯拉 2019 年首度亮相的電動皮卡 Cybertruck，和 Optimus 一樣也是計畫在 2023 年中問世，不過馬斯克在今年 1 月對外表示 2022 年的開發重點會擺在 Optimus 上頭，Optimus 受重視的程度可見一斑。

根據先前披露的資料，Optimus 身高 172 公分，重 57 公斤，可負載 20 公斤，最高移動速度可達每小時 8 公里，其表面採用光滑輕質材料。據《路透》報導，特斯拉計劃在德州工廠部屬數千個人型機器人，最終目標是在全球擴展數百萬台。

中國國金證券認為，特斯拉機器人將加速機器人行業的商業化進程，短期內建議投資人關注人形機器人的增量零部件，選擇技術路徑有利於小型化、輕量化、低成本的硬體公司；另外從長期來看，機器人智能化程度的空間廣闊。國金證券還提到，人形機器人與智能汽車在智能化領域的供應鏈有高度重疊，於投資策略方面，建議投資人在邊際增量大的細分領域，應挑選高成長、競爭優勢突出的個股。

而除了 Optimus 之外，《富比士》也預料特斯拉在此屆 AI Day 活動將公布 Dojo 超級電腦的最新進展。 另外馬斯克日前也在推文表示，全自動輔助駕駛 (FSD) 的 10.69.3 版本更新將於 AI Day 後發表；因此有可能在 AI Day 活動上公布 FSD 新版本的消息。