馬斯克看好自動駕駛汽車是未來 四分之三美國人卻感到憂心

特斯拉執行長馬斯克曾表示，自動駕駛汽車將取代燃油車，但最新調查發現，有四分之三美國人都保守看待自動駕駛汽車，認為安全性有待考驗。

保險科技 Policygenius 近期對大約 1,500 名 18 歲以上的美國民眾調查發現，約四分之三的美國人對駕駛或乘坐具有自動駕駛功能的汽車感到不安全。同樣，73% 的受訪者在知道其他人駕駛具有自動駕駛汽車功能的車輛時也感到不那麼安全。

Policygenius 平台傷亡保險專家 Rachael Brennan 表示：「無論是因為路怒症狀 (roadrage)、魯莽駕駛還是車禍，很多人美國人並不放心讓雙手脫離方向盤，讓自動駕駛系統來操控汽車，這種擔憂是可以理解的。」

近 80% 的受訪者表示，他們不會為配備自動駕駛技術的汽車支付更多費用 (圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 去年在美國正式推出完全自動駕駛 (FSD) 訂閱服務，但該功能處於測試模式，仍需要有執照的駕駛員來監控車輛，FSD 售價將於 9 月 5 日從 12000 美元漲價到至 15000 美元，或是以每月 199 美元訂閱提供。馬斯克一再表示，希望特斯拉在 2022 年底之前完成全自動駕駛技術的研發工作。

不只電動車龍頭特斯拉，福特、通用汽車也都在自動駕駛領域投入巨大。

去年，福特表示計劃在其自動駕駛技術上投入 70 億美元，而通用汽車計劃僅在今年就在其自動駕駛服務 Cruise 上投入 20 億美元。

儘管美國汽車大廠已投入了數十億美元研發自動駕駛汽車，但近 80% 的受訪者表示，他們不會為配備自動駕駛技術的汽車支付更多費用。

Brennan 稱，隨著自動駕駛汽車技術的不斷進步，汽車公司和保險公司將需要解決許多挑戰，包括行車安全、相應的新保險影響，比如肇事責任鑑定。

這不是首份調查顯示美國人對自動駕駛汽車安全感到疑慮，今年初，美國汽車協會發布一份調查報告，在接受調查的 1100 人中，有 85% 的受訪者表示，如果他們的親人正在乘坐一輛自動駕駛汽車，他們會感覺很擔心。

事實上，自動駕駛汽車車禍案件屢見不鮮，相關的法律訴訟也常登上新聞版面，這些受訪者的擔憂其來有自。

美國國家公路交通安全管理局今年 6 月已對數十起特斯拉在駕駛輔助功能 Autopilot 使用期間發生的撞車事故展開調查。特斯拉司機和 Waymo 乘客也經常在社群媒體上發布自動駕駛功能漏洞的消息。

美國加州一位特斯拉 Model 3 車主上月控告特斯拉隱瞞「自動駕駛」或「全自動駕駛」 (FSD) 輔助系統有關的安全風險，因為車輛會突然因不存在的障礙物煞車，引發安全重大疑慮。車主還控訴，特斯拉倉促地讓不安全技術的自動駕駛汽車功能上市，不公平地從此牟取暴利。

特斯拉 (TSLA-US) 週四上漲 0.38% 至每股 303.75 美元。福特 (F-US) 上漲 1.57% 至每股 14.89 美元、通用汽車 (GM-US) 微漲 0.098% 至每股 40.66 美元。