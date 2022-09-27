市場消化Fed理事談話 美債殖利率大幅回跌

隨著市場聽取 Fed 理事的經濟評論，美國國債殖利率周二 (27 日) 全線下跌，2 年期和 10 年期國債殖利率從近期高點回落。

美東時間清晨 6:45，指標 10 年期國債殖利率下跌 5.5 個基點至 3.825%。周一 (26 日) 它曾達到 2010 年以來的最高水平的 3.931%。

在創下 15 年新高並在周一飆升至 4.351% 之後，2 年期美國國債殖利周二下滑 6.2 個基點至 4.248%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

在波士頓 Fed 行長柯林斯、亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克和克利夫蘭 Fed 行長梅斯特都在周一發表講話後，市場消化這一系列 Fed 理事的評論。

他們的評論顯示，Fed 將繼續優先考慮抵制持續通膨。梅斯特認為，「積極和先發制人的行動可以防止最壞情況的結果真正出現。」

這個立場與 Fed 最近的政策決定，以及上周 9 月會議上升息 75 個基點後的言論一致。

芝加哥 Fed 行長埃文斯和聖路易斯 Fed 行長布拉德將於周二發表講話。

隨著對經濟衰退的擔憂愈演愈烈，周二將布大量經濟數據，讓市場進一步了解美國的經濟狀況。8 月耐久財訂單和 8 月新屋銷售都在周二發布。