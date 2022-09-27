不比前代暢銷！Jefferies：iPhone 14中國需求較預期疲弱

券商 Jefferies 分析師表示，與 iPhone 13 相比，iPhone 14 上市頭幾天的中國顧客減少。

自 iPhone 14 於 9 月 16 日開賣以來，產品銷售相關數據接續公布。

Jefferies 分析師 Edison Lee 寫道，新數據讓他相信「iPhone 14 在中國頭 3 日銷售量為 98.7 萬部，較 iPhone 13 少 10.5%。」

Lee 寫道：「iPhone 14 銷量可能不像預購水準顯示得那樣強勁，因為預購不附帶任何付款義務。整體需求仍然疲軟，iPhone 14 銷售沒預期強勁。」他仍給予蘋果股票「買進」評級，目標價 200 美元。

中國是蘋果 (AAPL-US) 重要市場，其中 iPhone 是最暢銷產品。在上一季財報中，蘋果銷售總額達 830 億美元，而 iPhone 銷售額佔了 407 億美元。以地理分割，中國當季銷售額 146 億美元，是蘋果第三大市場區域，僅次於美洲和歐洲。

根據 FactSet 調查，分析師預期蘋果第四季營收 887 億美元，其中 iPhone 銷售額為 430 億美元，而中國銷售額為 148 億美元。

很重要的一點是，以 iPhone 13 售價為基準，蘋果並未調漲 iPhone 14 在中國和美國的售價。美銀證券分析師 Wamsi Mohan 此前研究報告寫道，「這可能是因為中國消費者信心疲弱、新冠疫情封鎖措施的衝擊，以及蘋果可望提高中國市占。」

由於頻繁實施防疫封鎖措施，近期中國經濟疲於應對，隨著新增確診人數開始下降，中國 8 月經濟數據優於預期，零售銷售年增 5.4%，較 7 月的 2.7% 升幅擴大。

Lee 補充，這仍是 iPhone 14 的早期數據，可能是生產和可用性問題驅動 (即供應不及)。

無獨有偶，除了 Lee 點出 iPhone 14 潛在供應不及問題，Wedbush 分析師 Dan Ives 近期也表示，「在 11 月中旬之前，蘋果商店或網站上的 iPhone Pro 機型庫存將很少，未來 3 至 4 周內蘋果必須大量提升 Pro 機種的供應，以開始對應購物假期可能出現的龐大需求。」

「我們當然得等到一長段時間的銷售數據才能做出更可靠的判斷。但今年迄今，中國智慧手機銷售量估計下降 12%，所以我們仍悲觀看待整體需求前景。」Lee 寫道。

蘋果周一上升 0.23%，收每股 150.77 美元，今年迄今仍有 15% 左右跌幅。