特斯拉宣傳人形機器人實際應用層面 但遭到普遍質疑

特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克 4 年前曾指責過度依賴工廠機器人是讓電動車製造商淪入「生產地獄」的原因，宣稱人類在某些工作上做得更好。但時過境遷，他如今的態度完全逆轉。

根據徵才資訊，特斯拉正在制訂雄心遠大的計畫，在其工廠內部署數千個被稱為 Tesla Bot 或 Optimus 的人形機器人，最終擴展到全球數百萬台。知情人士表示，隨著特斯拉舉行更多關於機器人的內部會議，耳語也在公司內部擴散。

從長遠來看，馬斯克在 TED Talk 上表示，機器人可以家用、做飯、修剪草坪和照顧老人，甚至可以成為「夥伴」或性伴侶。

馬斯克相信，機器人業務最終可能比特斯拉的汽車收入更有價值，他現在正在宣傳該公司的願景，遠遠超出製造自駕電動車的範圍。

在 9 月 30 日的「人工智慧日」中，馬斯克表示，特斯拉將推出其 Optimus 項目的原型機器人，暗喻《變形金剛》系列中強大而仁慈的領導者「柯博文」。而且，明年就可能開始生產。

但機器人專家、投資人和分析師針對特斯拉的質疑是：它能否展示技術進步，證明在工廠、家庭和其他地方使用「通用」機器人是合理的。

特斯拉目前已經使用數百個專為生產汽車特定工作而設計的機器人。

幾十年來，本田汽車 (HMC-US) 和現代汽車旗下波士頓動力部門一直在開發人形機器人。就像自駕車一樣，機器人在不可預測的情況下也遇到麻煩。

馬斯克在 2019 年的「Autonomy」活動中，承諾到 2020 年生產 100 萬輛自駕出租車，但至今仍未交車。

專家表示，馬斯克的機器人或許能夠在活動中展示基本能力，但它們很難讓公眾期望具有與人類一樣的能力。

亞利桑納州立大學人類系統工程教授庫克 (Nancy Cooke) 表示，為了取得成功，特斯拉需要展示機器人做多種即興反應。這樣的證據可能會提振特斯拉股價。該股較 2021 年的峰值下跌 25%。

她說，「如果只是讓機器人四處走動，或者讓機器人跳舞，那這些都已做到。並不會令人印象深刻。」

馬斯克也承認，在沒有明確指示之下，人形機器人沒有足夠的智慧來面對現實世界。

但他表示，特斯拉可以利用其在人工智慧和關鍵組件方面的專業知識，大規模開發和生產智慧但成本更低的人形機器人。

特斯拉正在大舉招聘研發人形雙足機器人的職位，在「Tesla Bot」項下列出大約 20 個職位，其中包括設計「執行器」等機器人關鍵部位的職位。