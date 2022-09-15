馬斯克要全體員工進辦公室 無奈特斯拉軟硬體皆缺 公司士氣下降

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克(Elon Musk) 嚴令員工返回辦公室上班，如今 3 個月過去，根據 CNBC 取得的內部文件與員工說法，據悉特斯拉仍無足夠的空間或資源讓全體員工返回辦公室，導致士氣下降，尤其是新冠疫情爆發前就可按需求遠端工作的團隊。

馬斯克今年春季要求員工返回辦公室上班，5 月 31 日突然發電郵要求員工每周至少在辦公室待滿 40 小時，其餘時間還有事情才能以電話聯繫。

總體來說，在疫情爆發之前，特斯拉一直對員工遠距工作抱持開放態度，加上近年來人力大增，公司聚焦建立國際樞紐和德州新工廠，因此內華達州和加州現存工廠中，並沒有打造足夠的新辦公空間和設備，無法讓全體員工與長期承包商每周在辦公室工作 40 小時。

根據不願具名的在職員工透露，特斯拉近期希望讓舊金山灣區員工每周返回辦公室 3 天，但由於桌椅空間、停車位和其他資源 (例如無線網卡、充電線等一般辦公用品) 的不足，顯然連 3 天都太多了。因此特斯拉將交錯使用辦公室的時間表調回到每周 2 天。

一旦到更多員工排定現場工作的日子，擁擠的環境讓大家不得不走到戶外才能接聽電話，因為特斯拉從來沒有打造足夠的會議室和電話亭來容納全體員工同時出勤。

打擊士氣

特斯拉正監視員工出勤率，馬斯克每周都會收到詳細的缺曠報告。

《CNBC》接到的內部消息指稱，返還辦公室的政策——無論是模糊政策還是正式政策——已導致員工士氣顯著下降。

在新冠疫情爆發前，特斯拉各部門經理可自行決定其團隊工作是否適合遠距運行，但馬斯克的強硬政策理論上拿走這種自由，儘管仍有一些高層可為特殊員工量身打造工作條件。

根據內部信件與知情人士透露，馬斯克發信後約莫一周，特斯拉人資便詢問住遠方的員工是否計劃通勤或搬家，以滿足進辦公室 40 個小時的要求，一些回覆「不確定」或拒絕搬遷的員工在 6 月遭無預警解聘。

該政策也降低特斯拉招募和留住頂尖人才的能力，因為少數受眾人愛戴的員工希望更靈活安排工作。

不願具名的特斯拉員工表示，他們最擔心的是公司內的移工，因為倘若公司突然因為出勤率的要求而決定解聘他們，他們就會失去簽證。

此外，特斯拉對遠端工作的封閉態度恐也會挫傷公司的多元化目標。特斯拉今年 5 月發布的《2021 影響報告》中，該公司尚以疫情期員工遠端工作的聯繫更加緊密而自豪。

特斯拉沒有公布疫情前後遠端工作的員工人數，以及這變動對其勞動力結構的影響。該公司也沒有回應置評請求。