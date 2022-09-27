蘋果App Store在全球28個國家地區漲價為哪樁？

蘋果 (AAPL-US) 近日發布的公告顯示，自 10 月 5 日起，歐元區、日本、韓國、瑞典、埃及、智利、馬來西亞等，共 28 個國家地區的 App Store，都將調漲應用程式和程式內購買的價格。有分析師認為，原因和美元走強及蘋果獲利模式改變有關。

《央視財經》引用行動數據分析平台 Apptopia 的統計資料指出，自去 (2021) 年 7 月以來，蘋果的 App Store 其實已漲價不少。截至今年 7 月，在蘋果 App Store 程式內購買的價格，平均較去年上漲 40% 左右，但是同期間的谷歌 (GOOGL-US)Google Store 程式內購買的價格只上漲 9%。

蘋果官方沒有針對調漲原因做出詳細說明，但是有許多分析師認為，背後原因和美元走強有關，其結果也造成蘋果公司透過漲價來抵銷當地貨幣兌美元的疲軟。另一個原因則是，蘋果的營收結構正從硬體轉向軟體。

今年以來，美國聯準會 (Fed) 持續升息，和年初時相比，美元指數已累計上漲超過 18%，達到近 20 年來的高水準。也因為蘋果公司有逾半收入是來自美洲以外市場，可觀察到此次漲價的幾乎都是幣值大幅縮水的國家地區，像是歐元區和日本。

另一個可能因素，則是蘋果公司的獲利模式改變。過去該公司主要的獲利來源都來自硬體銷售，但是隨著訂閱制服務普及，還有軟體銷售方式的改變，App Store 已成為蘋果公司的一大獲利支柱。