近五年新高！蘋果Macbook首次突破雙位數市占

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點)：

■道瓊指數：上漲 87 點，漲幅 0.29% 至 30369。

■那斯達克 100 指數：下跌 36.75，跌幅 -0.32% 至 11528.75。

■標普 500 指數：下跌 12.25，跌幅 -0.32% 至 3759.75。

二、美股盤前市場重點要聞：

1. 上半年全球半導體設備廠前營收同比增長 4.2%：根據 CINNO Research 統計數據顯示，1H22 全球上市公司半導體設備業務前十大營收合計達 473 億美元，同比增長 4.2%，環比下滑 7.6%。前三名分別為美國公司應用材料 (AMAT.US)、荷蘭公司艾斯摩爾(ASML.US) 和科林研發(LRCX.US)。

2. 蘋果 (AAPL.US) Macbook 首次突破雙位數市占：根據 Digitimes Research 調查顯示，與 Wintel 筆記型電腦相比，Apple MacBook 的銷量相對穩定。隨著新款 MacBook Pro 系列上市， Macbook 市佔首次突破雙位數，達 10.8%，為近五年新高。(推薦閱讀：融資進階，原來高手都這樣用融資！)

3. 美國最大的槓桿收購的銀行將集體虧損 5 億美元：今年美國最大的槓桿收購的銀行，包括瑞士信貸 (CS.US)、高盛(GS.US) 和美國銀行(BAC.US)，在債務到期時將集體虧損 5 億美元。

4. 瑞士信貸 (CS.US) 正考慮重組其投行業務：瑞士信貸 (CS.US) 正在考慮將其投資銀行拆分成３個部門，其中包含高風險資產的壞帳銀行和其他業務。詳細計畫將於 10 月 27 日發布第三季季報時公布全面的進展。(推薦閱讀：股市震盪，長期投資累積複利更顯重要)

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