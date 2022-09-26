蘋果已經開始在印度生產iPhone 14 距推出僅時隔3周

蘋果公司 (AAPL-US) 周一 (26 日) 表示，公司已經開始在印度組裝 iPhone 14 機型。這是蘋果首次在新機型發布當年，就在印度生產新機，縮短了與其中國主要生產基地的技術差距。

距 iPhone 14 發表才過去不到三周，蘋果發言人就透過聲明說：「我們很高興能夠在印度生產 iPhone 14。」

蘋果於 2017 年開始在印度本地組裝智慧手機，但今年以前，主要組裝的都不是最新一代產品。據外媒 8 月份的報導稱，蘋果已與供應商努力加快在印度生產，並將印度生產滯後於中國的時間，從通常的 6-9 個月更為縮短。

據報導，iPhone 的主要製造商鴻海 (2317-TW)，正在其位於印度南部城市 Chennai 外的工廠組裝 iPhone 14，並預計在今年晚些時候在印度銷售。

隨著中國政府與美國政府的對抗激化，以及中國嚴格的防疫封控措施擾亂了經濟活動，長期以來在中國生產大部分 iPhone 的蘋果公司，正在尋求替代方案。

分析師估計，隨著蘋果逐漸減少對中國的依賴，到 2025 年，蘋果將把印度變成全球 iPhone 製造中心。

摩根大通分析師在本月早些時候的報告中表示，到 2022 年底，蘋果將把全球 5% 的 iPhone 14 生產轉移到印度，並擴大其在此地的製造能力，到 2025 年生產 25% 的 iPhone。