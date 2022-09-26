蘋果六大新品曝光 今年10月將不開發表會

蘋果 (AAPL-US) 秋季發表會落幕，新品旺季也接近尾聲，市場開始將目光聚焦在明年新產品，彭博蘋果專欄記者 Mark Gurman 最新指出，除了手機、智慧手錶外，明年蘋果將推出 6 款主要產品，包括 MacBook Air、HomePod、VR/AR 等。

不過，Gurman 也透露，今年 iPad Pro、Mac、Macbook Pro 新品將在 10 月亮相，但這次蘋果不會召開發表會，將以發布新聞稿形式呈現。

至於明年新品，Gurman 指出，iPhone 15 計劃將目前 Lightning 接口改為 Type-C，且所有機型都將採用新的瀏海樣式，名稱也會有所改動，而以往旗艦機型「Pro Max」名稱，則將改為「Ultra」。

蘋果除了定期發布手機與 Apple Watch 新品，Gurman 表示，明年蘋果將發表六大新品，包含 MacBook Air、iMac、HomePod 新品、結合 Apple TV 等服務的 HomePod、AR/VR，以及採用蘋果自研晶片的 Mac Pro。

Gurman 補充，蘋果預計發布 15 吋 MacBook Air，比 16 吋 MacBook Pro 更薄、更輕；而新款 iMac 將採用 M3 晶片，並正在開發 iMac Pro。

Mac Pro 方面，蘋果將正式放棄英特爾晶片，明年新品將搭載自研 M2 Ultra 晶片，高階機型採 M2 Extreme，配備 40 核 CPU，高達 128 核 GPU，性能再升級。

另外，蘋果進一步擴大 HomePod 產品線，除了 HomePod 新品即將在明年 Q1 亮相外，還正在開發結合 Apple TV、FaceTime 的 HomePod 新品，能觀影、播音樂、視訊，預計在明年底亮相。

蘋果也計劃明年發佈 AR/VR 設備，預計將以「Reality Pro」亮相，天風國際分析師郭明錤認為，蘋果計劃最早在一月春季發表會上推出，但由於今年中國上海疫情封控，預計明年第二季起才會開始出貨、上架，較市場預期晚一季。