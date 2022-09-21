〈Fed會議前瞻〉聯準會決策日來臨 四大看點不可不知

美國聯準會 (Fed) 將在 9 月 20 日至 21 日召開政策會議，預定台北時間 22 日凌晨公布利率決策結果，市場將關注四大焦點： 9 月的升息幅度、11 月升息前景、未來利率路徑點狀圖，以及經濟預測將揭露聯準會主席鮑爾先前所述的「痛苦」。

本週升 3 碼呼聲最高

華爾街預期聯準會將再度升息 3 碼，將聯邦基金利率調升至 3.0％-3.25％ 區間，為連續第三次大幅升息。

芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測，聯準會本週升息 3 碼的機率超過 80%，而升息 4 碼的可能性達 18%。

交易員預測，聯準會本週升息 3 碼的機率超過 80% (圖片：FedWatch)

許多分析師認為 4 碼的機率微乎其微，BMO 金融集團首席經濟學家 Michael Gregory 解釋，史無前例地升息 4 碼，可能傳達一種政策恐慌感。

Carlyle Group 共同創辦人 David Rubenstein 也認為，聯準會一直都向市場傳達升 3 碼的訊息，因此不太可能升息 4 碼來驚嚇市場。

不過，野村證券跨資產策略師 Charlie McElligott 週二發布研究報告警告，市場嚴重低估聯準會升息 4 碼的風險，近期經濟數據讓聯準會主席鮑爾完全不能冒險讓美股在週三走揚。

11 月升息前景

聯準會主席鮑爾將於美東時間 21 日下午 2 時 30 分許召開記者會，華爾街預期，鮑爾可能強調聯準會將盡一切努力對抗通膨，不太可能在短期內逆轉政策立場，同時暗示為 11 月第四度升 3 碼敞開大門。

市場預測鮑爾將強調，聯準會將盡一切努力對抗通膨，不太可能在短期內逆轉鷹派升息立場 (圖片：AFP)

Piper Sandler 全球政策主管 Roberto Perli 預測，鮑爾將在新聞發布會上再次強硬，任何鴿派論調都可能是聯準會溝通不暢的結果。

聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 近期表示：「在我們看到通膨以一致、有意義和持久的方式下降之前，應該提出類似規模的升息幅度。」

SGH 宏觀顧問美國經濟學家 Tim Duy 指出：「如果 FOMC 官員普遍持有這種『類似規模』觀點，此規模等同於升息 3 碼，那麼這應該不會是最後一次升息 3 碼。」

本輪升息循環的終點利率預測

聯準會在 7 月 27 日將聯邦基金利率調升 3 碼至 2.25％-2.5％ 區間，而過去一週美國 8 月消費者價格指數 (CPI) 意外超預期後以來，經濟學家們一直調高聯邦基金利率目標的預期。

市場目前定價明年 4 月的終點利率為 4.5%，高於上週二公布消費者價格指數 (CPI) 之前的 4% 左右。

事實上，早在 6 月釋出的利率點狀圖中就有跡象顯示，聯準會官員們其實已不排除終端利率超過 4% 向 5% 方向前進。聯準會去年 12 月與今年 3 月的點陣圖中，終點利率最高僅達 4%，但是 6 月的利率點狀圖上限來到 5%。

高盛經濟學家預計，聯準會預測中值將顯示年底聯邦基金利率來到 4% 至 4.25%，2023 年將再度上調至 4.25% 至 4.5%，接著將在 2024 年降息，2025 年再度降息。

同時，利率點狀圖預計將顯示更長的利率路徑，同時顯示聯準會明年無意降息。

摩根士丹利全球首席經濟學家 Seth Carpenter 說：「聯準會企圖做的是找到可行之路，可以在不導致經濟全面衰退的情況下控制經濟。」

經濟預測將揭曉鮑爾先前描述的「痛苦」

鮑爾在 8 月 26 日傑克森霍爾年會上指出，聯準會抑制高通膨的政策，將令美國家庭和企業「痛苦」。本週公布的經濟預測將揭曉鮑爾描述的「痛苦」，分析師預測，聯準會將調高失業率和通膨預期。

經濟預測將揭曉鮑爾先前描述的「痛苦」 (圖片：AFP)

聯準會在 6 月份預測今年失業率將為 3.7%，與 8 月非農就業報告持平。官員們還預計失業率將在 2023 年升至 3.9%，到 2024 年升至 4.1%。在未來三年的預測中，美國國內生產毛額 (GDP) 成長預測將以略低於 2% 的增速成長。

KPMG 首席經濟學家 Diane Swonk 預估，這種痛苦將在明年年底前展現，失業率將躍升至 5% 以上。

道明證券 (TD Securities) 全球利率策略主管 Priya Misra 預估，聯準會將提供不慎樂觀的經濟、就業市場展望和通膨預期，以提供證據證明聯準會願意承受一些經濟痛苦，以降低極高的通膨。

Misra 也認為，聯準會將提高通膨預期，預測聯準會不會在 2025 年預測範圍內將核心消費物價指數預期恢復到 2% 的目標。

摩根士丹利投資管理公司全球固定收益宏觀策略主管 Jim Caron 表示：「聯準會必須提高失業率，才能真正遏制通膨，而升息過程將增加經濟衰退的風險，同時降低通膨風險，因為這完全是在降低需求，換來的代價就是未來增長放緩。」