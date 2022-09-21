全球物流又一警訊！亞馬遜貨運航班增速創疫情來新低

電子商務巨頭亞馬遜航空貨運公司 Amazon Air 的業務正以新冠疫情以來最慢速度增長，凸顯航空貨運服務總體需求疲軟，這是繼聯邦快遞發布預警後，全球物流業又一擔憂訊號。

根據帝博大學 (DePaul University) 週二 (20 日) 發布的最新半年報告顯示，亞馬遜航空貨運公司自 2022 年 3 月每日約有 187 個班次增長到 9 月初的 194.1 個，增幅僅達 3.8%，遠低於去年同期的 18.4%，這是該研究所自 2020 年 5 月以來大約每六個月編制一次的定期報告中最慢的增長速度。

亞馬遜航空貨運自 2020 年 5 月以來，每半年調查得出的每日平均班次 (圖片：帝博大學)

帝博大學教授 Joseph Schwieterman 指出，亞馬遜目前正在進行重大調整。之前在新冠疫情的高峰期，亞馬遜對於擴大自己的供應鏈顯然過度樂觀。

各國消費者已陸續恢復到正常的購物習慣，亞馬遜線上銷售也趨於平緩，這家美國電商巨頭正面臨物流倉庫和工人規模的過剩的窘境。

該報告提到，亞馬遜採取果斷措施進行調整，來適應需求疲軟的「新常態」並，目前該公司已暫停或者放棄建設幾十家新物流倉庫的計畫。

這份報告是繼聯邦快遞發布獲利預警後，全球物流業又一擔憂訊號。

物流巨頭聯邦快遞 (FedEx) 上週表示，由於總經趨勢大幅惡化，將取消 6 月發布的 2023 會計年度財測，同時宣布關閉多處辦公室、停飛貨機等多項撙節措施。

Robert W. Baird & Co. 分析師 Garrett Holland 認為，簡單地說，這是一個糟糕的一季，全球貨運需求明顯惡化。

亞馬遜 (AMZN-US) 週二下滑 1.98% 至每股 122.19 美元。聯邦快遞 (FDX-US) 下跌 3.38% 至每股 157.40 美元。