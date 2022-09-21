亞馬遜、特斯拉等成長股即將反撲？分析師：快準備進場了

成長型股票今年已被壓垮，但多項指標表明復甦就快到了，投資者應該準備進場了。

今年納斯達克 100 指數 (Nasdaq-100，即納斯達克 100 支最大型本地及國際非金融類上市公司組成的股市指數) 已下跌約 27%，這是因成長較快速的科技產業表現遜於 S&P 500 指數，後者同期跌幅 19%。

方舟旗艦基金 ARK 新興主動型 ETF (ARK Innovation ETF) (ARKK-US) 因聚焦高成長和創新公司，今年迄今下跌 57%。

與此同時，特斯拉 (TSLA-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 今年也分別下跌 23% 和 27%。

可以肯定的是，亞馬遜下跌的部分原因是預估獲利已下跌，因為諸如工資等成本上漲，已侵蝕其獲利。儘管如此，該公司預計獲利仍可相較快速成長，有助於捍衛其成長型企業地位，並在廣泛賣壓潮中追上其他成長股。

成長股下跌最大驅動力來自債券殖利率上升。10 年期公債殖利率目前是 3.5%，自 2021 年底的 1.51% 水準翻倍上升。長期債券利率上升，縮減未來獲利的價值，而成長型企業基本上就是在股價上反映未來大部分獲利。

今年夏季整個交易 (殖利率上升、成長股下跌) 曾試圖扭轉走勢，自 6 月中旬到 8 月中旬，所有這些成長股和指數均上漲，而 10 年期公債殖利率下降。這係因市場預期通膨率將大幅下降，聯準會 (Fed) 可能會放緩升息，結果通膨居高不下，Fed 自然依舊採取積極升息的態度，這令 10 年期公債殖利率飆升至新高，成長股再次下跌。

但現在跡象再一次表明，成長型股票的苦難幾乎已經結束。債券殖利率上升的趨勢近幾周已經放緩，相對於預期通膨的殖利率已經處於歷史高點，可能到了開始走穩甚至下降的時候了。

隨之而來的是，投資者有足夠的空間重新投資成長型股票。

根據加拿大皇家銀行，參與調查的 Nasdaq-100 期貨淨多頭部位幾乎已下降至 0 美元，意味多頭部位總額減去空頭部位總額為零，也就是許多投資者並沒有持有大量成長股。

8 月淨多頭部位近 150 億美元，一路下滑迄今可能史無前例觸及 0 美元，意味著有時空頭部位價值高於多頭，因此自此可能會多一點賣壓，但不會太多賣壓。

「現在說 Nasdaq 已經觸底（仍略高於歷史低點）還為時過早，但重要的是要留意，成長股似乎會在最後一局翻身崛起。」加拿大皇家銀行美國首席股票策略師 Lori Calvasina 寫道。

成長股投資者可能還得再多忍受一些痛苦，但現在開始撈一些便宜，似乎不是壞主意。