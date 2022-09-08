Fed褐皮書報告壞消息 帶來美股好消息

聯準會週三 (7 日) 公布最新「褐皮書」報告指出，儘管美國通膨出現減速跡象，但高物價和勞動力市場緊張對美國經濟前景構成壓力。由於市場正處於「壞消息就是好消息」的模式，即經濟放緩可以推動聯準會鴿派早日抬頭，當褐皮書公布後，美股主指隨後創下盤中高點，道瓊一度漲逾 500 點。

這份「褐皮書」報告聯準會轄下 12 個區域的調查資料，統計時間涵蓋 7 月至 8 月底期間，為聯準會 9 月會議前的重要報告之一。

在整體經濟活動方面，該報告發現，美國經濟活動自 7 月初以來總體上維持平衡。大多報告消費者的支出穩定，家庭支出從非必需品轉向食品和其他必需品，同時，大多數地區報告汽車銷售低迷。由於供應鏈中斷和勞動力短缺繼續阻礙生產，一些地區的製造業活動有所增長。

所有轄區均顯示房屋銷售下降 (圖片：AFP)

所有轄區均顯示房屋銷售下降，由於房貸利率飆漲的情況下，房貸需求走軟，房地產市場大幅放緩，而且企業對辦公空間需求減少。

該報告中寫道：「未來經濟增長前景普遍疲弱，受訪者指出，預計未來 6 至 12 個月需求將進一步走軟。」

勞動力市場方面，大多數地區就業增速呈現溫和至中等，整體勞動力市場狀況依然緊張，儘管幾乎所有地區都強調「勞動力供應情況有所改善」，特別是在製造業、建築業和金融服務領域，但所有轄區的勞工薪資都有提高。

展望未來，雇主計劃為員工提供年終與加薪，但對薪資增長速度預期則因產業和地區而有所不同。

物價方面，物價水平仍處於高位，但 9 個轄區的增幅有所放緩。所有轄區的價格都出現了大幅上漲，特別是在食品、租金、公用事業和飯店服務等。

該報告指出，雖然製造與建築業的成本仍居高不下，但燃料價格下滑和整體需求降溫，緩解運費等成本壓力。而且值得一提的是，一些地區報告鋼鐵、木材和銅的價格有所下降。大多數受訪者預計，物價壓力至少會持續到年底。