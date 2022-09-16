美億萬富翁：Fed參考舊數據 錯誤地激進升息

美國億萬富翁、前喜達屋資本集團執行長 Barry Sternlicht 週四 (15 日) 指出，聯準會關注的通膨數據是舊數據，錯誤地激進升息將使房地產崩潰，經濟處於嚴重衰退邊緣。

聯準會今年已 4 度升息，鑒於關鍵通膨數據未見趨緩，外界普遍預計下週將再升息 3 碼。美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 漲勢並未趨緩，年增率達 8.3%，低於 7 月的 8.5% 和 6 月創 40 年來新高的 9.1%，高於分析師預期，同時，核心 CPI 年增 6.3% 也高於分析師預期。

有酒店之王之稱的前喜達屋資本集團執行長 Barry Sternlicht 警告，如果聯準會不停止升息，美國經濟將在嚴重衰退邊緣徘徊。

Sternlicht 提到，聯準會的問題在於他們參考的數據太舊了，這扭曲他們對經濟現況的理解，而他們正用不必要的大錘打擊經濟，他們不需要這樣做。

Sternlicht 稱，聯準會今年啟動升息，而且隨著供應鏈恢復和大宗商品價格的降溫，他們已完成控制通膨的大部分工作，而美股蒸發了 7 兆美元就是明證。

Sternlicht 認為聯準會正用不必要的大錘打擊經濟 (圖片：AFP)

Sternlicht 認為聯準會官員應向沃爾瑪 (WHT-US) 執行長 Doug McMillon 打通電話，給任何一個房地產商打電話，問問公寓租金現況，目前租金的增長速度現在正在放緩，這樣才能即時確定經濟通膨壓力程度。

而且不僅是房地產市場放緩，Sternlicht 稱，企業 CEO 的信心不足，收購活動急劇下滑，全球首次公開發行 (IPO) 也逐漸停止。

Trustpilot 新調查顯示，約 41% 的美國人表示他們計劃今年假期期間減少開支，而 20% 的人表示他們今年將減少 50% 以上的開支。

Sternlicht 稱，美國經濟方方面面已放緩，消費者信心很糟，預計將在聖誕節浮現出來，這最終將導致全國主要零售商大幅降價，進一步升息是無助於事。