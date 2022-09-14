Fed傳聲筒曝9月至少升3碼 未來持續大幅升息機率提高

市場公認的「聯準會傳聲筒」、華爾街日報記者 Nick Timiraos 盤中發布報導指出，聯準會本月暴力升息不可避免，至少升 3 碼的機率增溫，未來幾個月持續大幅升息的前景也提高。

包括摩根大通等多家投行此前預估，聯準會可能會在 9 月會議進行最後一次的大幅度升息，從而可望為股市在下半年持續上漲奠定基礎，但 CPI 數據讓這些預測瞬間幻滅。

美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 粉碎通膨觸頂預期，8 月 CPI 分別月增 0.1% 與年增 8.3%，高於市場預期，而且剔除波動較大的食品和能源價格後，8 月 核心 CPI 升幅擴大，月增 0.6% 與年增 6.3%，同樣高於市場預期。

華爾街日報記者 Nick Timiraos 週二發布報導指出，聯準會本月暴力升息不可避免，至少升 3 碼的機率增溫，未來幾個月持續大幅升息的前景也提高。

該報導指出，聯準會官員曾暗示，即便 8 月份通膨已經降溫，他們準備在下週連續第三次升息三碼。不過，最新的通膨數據使聯準會今年秋季更難放緩升息幅度，下週升 2 碼的希望已基本幻滅。

Timiraos 引述 Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 點評，這份 CPI 報告是一場噩夢，這無疑將升息 4 碼擺在檯面上，但他也援引 Evercore ISIS 經濟學家分析稱：「我們認為幾乎不可能升息 4 碼。」

該報導還重述聯準會主席和官員近期的鷹派升息言論。聯準會主席鮑爾 7 月 27 日提到：「如果聯邦公開市場委員會 (FOMC) 得出的結論是適當的，我們將毫不猶豫地採取比目前更積極的行動。」

美國聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 上週表示：「一年前通膨短期放緩導致聯準會推遲退出量化寬鬆計畫，隨後出現通膨加速，如果聯準會再度出現判斷失誤，這將有損聯準會信譽。在核心 CPI 出現有意義的、持續的放緩之前，我將支持進一步緊縮貨幣政策的重大措施。」

聯準會 9 月升息 4 碼機率攀升逾 34% (圖片：翻攝 Fed)

受 Timiraos 報導影響，聯準會 9 月升息 4 碼可能性大幅上升，CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員已完全定價 Fed 將在 9 月升息 3 碼，下週升息 4 碼機率超過 34%。交易員還押注聯準會將在 11 月會議上提高升息力道，預估聯邦基金利率明年初將達 4.3% 左右的峰值，比 CPI 報告出爐前高出 1 碼以上。

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