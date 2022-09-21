〈美股盤後〉Fed升息迫在眉睫 道瓊收黑逾300點

聯準會 (Fed) 升息迫在眉睫，福特發出供應鏈警告後，美債殖利率曲線倒掛加劇，美股主指週二 (20 日) 開低後一路震盪下探，道瓊一度挫逾 500 點，終場收黑逾 300 點，蘋果逆勢收紅。

政經方面，美國聯準會 (Fed) 將在 9 月 20 日至 21 日召開政策會議，預計台北時間 22 日凌晨公布利率決策結果，交易員預測聯準會將宣布升息 3 碼，聯邦基金利率水位可能要到 2023 年 3 月升至 4.49 % ，才會到頂。

全球央行競相升息對抗飆升的通膨，瑞典央行週二出乎意料地將政策利率調高 4 碼至 1.75%，為近 30 年最大動作，瑞典央行加入加拿大央行的行列，成為全球交易量前十大貨幣的管理當局中，今年唯二升息幅度之大的央行。

在等待聯準會決策結果之際，美債殖利率曲線倒掛加劇，美國 10 年期美債殖利率仍遠高於 3.5%，創 2011 年以來的最高，2 年期美債殖利率逼近 4%，債市持續發出更大經濟衰退的訊號。

美國能源部週一宣布將從戰略石油儲備 (SPR) 中出售高達 1000 萬桶石油，於 11 月交貨，加上美元走強，原油市場持續承壓。

聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 週二向全球發出警告，從烏克蘭戰爭到氣候暖化等多重危機困擾的世界中，全球不滿的冬天即將來臨，各國深陷「巨大的全球功能障礙」。古特瑞斯強調，合作與對話是前進的唯一途徑，沒有任何權力或團體可以單獨發號施令。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.12 億例，死亡數突破 652 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週二 (20 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全部淪陷，房地產、材料和非必需消費品領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果獨強。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.57%；Meta (META-US) ) 下跌 1.30%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.87%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.98%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.85%。

道瓊成分股幾乎全軍覆沒，僅波音和蘋果收紅。波音 (BA-US) 漲 0.73%；Nike (NKE-US) 下跌 4.47%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.26%；家得寶 (HD-US) 下跌 2.23%；旅行家 (TRV-US) 下跌 2.03%。

費半成分股普遍疲弱。英特爾 (INTC-US) 下跌 1.63%；美光 (MU-US) 下跌 2.50%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.54%；AMD (AMD-US) 下跌 1.98%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.78%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.48%；德儀 (TXN-US) 跌 0.11%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.10%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.54%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.34%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.96%。

企業新聞

福特汽車 (F-US) 暴跌 12.32% 至每股 13.09 美元，創 2011 年 1 月以來最慘單日表現。福特週一表示，通膨可能導致成本額外增加 10 億美元，受缺料影響而未能如期完成製造的車輛數目也比預期多。

蘋果 (AAPL-US) 週二升 1.57% 至每股 156.90 美元。天風國際證券分析師郭明錤透露，蘋果 iPhone 14 Pro 機型在 2022 下半年將佔 iPhone 14 系列出貨量 60–65%，高於先前預估 55–60%，利潤較高的 iPhone 14 Pro 機型正在吸引不斷增長的需求，可能有助於提高 iPhone 營收和平均售價 (ASP)。

郭明錤透露，蘋果 iPhone 14 Pro 機型在 2022 下半年將佔 iPhone 14 系列出貨量 60–65% (圖片：翻攝 appleinsider)

推特 (TWTR-US) 微漲 0.048% 至每股 41.68 美元。特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.11% 至每股 308.73 美元。推特全球首富馬斯克和推特的法律戰有最新進展，作為該訴訟案的一部分，馬斯克將於下週接受推特律師的質詢，該案將在 10 月 17 日正式開審，為期五天，趕在 10 月 24 日收購報價失效前得出結果。

輝達公布發表了新一代的「Ada」核心，以及 RTX 4090 與 RTX 4080 顯卡，將採用台積電 4N 製程。不過，輝達 (NVDA-US) 未能守住週二盤中升幅，其股價隨大盤收黑 1.54% 至每股 131.76 美元。

美國快時尚服飾集團 Gap (GPS-US) 下滑 3.26% 至每股 9.21 美元。Gap 週二宣布裁員 500 人，以在銷售額和利潤下降的情況下減少開支。

威騰電子 (WDC-US) 下跌 2.95% 至每股 35.54 美元。德銀週二將威騰電子股票評級從「買入」下調至「持有」，主因是需求惡化，威騰電子的利潤與營收可能位在財測下緣。

經濟數據

美國 8 月新屋開工年化總數報 157.5 萬戶，預估 144.5 萬戶，前值 140.4 萬戶

美國 8 月營建許可年化總數報 151.7 萬戶，預估 160.4 萬戶，前值 168.5 萬戶



華爾街分析

Cresset Capital 策略師 Jack Ablin 指出：「投資人已很好地定價升息 3 碼，但或許有人擔心聯準會主席鮑爾在記者會上言辭可能過於鷹派。」

Spartan Capital Securities 市場經濟學家 Peter Cardillo 認為：「在聯準會宣布利率決策結果之前，交易員非常謹慎。由於對美債殖利率走升消化不良，市場感到不安。」

Cardillo 指出：「3 碼的升息幅度是否會成為接下來幾次利率會議的標準，這就是市場基本上擔心的問題，我預計不會來到 4 碼，目前市場看法也是如此。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主