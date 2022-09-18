聯準會強勢升息成定局 股債分批布建防範鷹浪

美國聯準會鷹派立場持續占上風，股市空頭壓力有增無減，法人認為，目前全球經濟成長仍有不確定風險，但也看好當資產價格調整到新平衡之際，可望讓股市重啟反彈，但現階段先耐心觀望；而債券布局則可在升息階段分批進場。

施羅德投資預期，聯準會將持續採取鷹派升息的貨幣政策，預估聯邦基金利率將在 2023 第 1 季達到 4.0%，將有助於美國的通膨率從今年的 8.0%，在 2023 年下降至 4.2%。

施羅德投資指出，當通膨降溫後，聯準會未來可能將改變貨幣政策方向，預估美國利率政策可能在 2023 年底前轉為寬鬆，預估可能降息 50 個基點，之後可能繼續實施貨幣寬鬆政策。

施羅德 (環) 環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，認為目前全球經濟成長仍面臨不確定風險，但當資產價格調整到新的平衡，預期可以看到股市出現反彈，尤其是當通膨出現見頂跡象時尤為如此。

王翰瑩指出，通膨仍可望在今年觸頂後逐季下滑，未來隨著供應鏈受阻情況緩解、原物料價格年增率因基期效應下滑、經濟趨緩等因素，仍有助通膨持續降溫。

王翰瑩說，儘管聯準會主席鮑爾表態利率可能維持高檔一段時間，但市場已迅速將升息預期反應在利率水準中，目前市場期貨價格顯示 2022 年底聯準會利率水位已達 4.2%，顯示後續再反應利率上升的空間有限，債券投資的兩大利空因素可望減緩，預料有助於債券中長期表現。

對於想布局股市的投資人，大華元宇宙科技 50(00906) 經理人鄭翰紘則建議，聯準會主席鮑爾預告通膨可能無法立刻反應升息帶來的效果，考量市場對於經濟數據的敏感度仍高，預期科技股走勢仍相對震盪，建議投資人將投資期間拉長，用時間等待企業回歸基本面表現。

鄭翰紘認為，市場在消化經濟數據引發的情緒後，預計將回歸企業基本面表現，建議可趁指數出現大幅修正時，以長線分批布局方式介入，觀察美國大型股，基本面仍相當穩健，預期明年經濟數據將會出現明顯改善，屆時股價估值可望回歸企業本身的表現，表現空間值得期待。

