獲利縮水 傳Gap將裁員500人

華爾街日報（WSJ）周二（20 日）援引知情人士消息報導，服飾零售商 Gap 將裁員約 500 人，此舉是為在銷售額與利潤不斷下滑的情況下削減開支。消息傳開後 Gap 盤中股價跌逾 4%。

知情人士稱，裁員範圍主要集中在 Gap 位於舊金山、紐約以及亞洲的辦公室，並將取消目前多個部門的空缺職位，而近幾日已有部分員工收到資遣通知。

根據 Gap 的年報顯示，截至今年 1 月 29 日總共有 9.7 萬名員工，其中大部分是門市的時薪人員，另外總部約有 8,700 名員工，占整體員工數約 9%。

據華爾街日報看到 Gap 的一份備忘錄副本顯示，該公司執行董事長兼臨時執行長 Bob Martin 周二在通知員工裁員消息的備忘錄中寫道：「我們讓營運成本的成長速度超過銷售額的成長速度，而且也超過獲利能力的成長」。

Gap 在上季虧損 4,900 萬美元，去年同期為獲利 2.58 億美元，而上季淨銷售下滑 8% 至 38.6 億美元，不包括新開或關閉門市，同店銷售年減 10%。

截稿前，Gap(GPS-US) 盤中股價下跌 4.25%，每股暫報 9.12 美元。該公司股價今年以來累積下跌 48%。

該公司多年來一直忍受旗艦品牌 Gap 的銷售下滑，而最近占營收一半以上的老海軍（Old Navy）連鎖店也出現銷售問題，主因是推出的服飾風格不受消費者青睞，結果產品過剩。

此外，Gap 在上周表示將終止與肯伊威斯特（Kanye West）的合作，以「Yeezy Gap」品牌生產服飾，不過合作結束與此次裁員無關。據悉，Gap 計畫推出正在籌備中的「Yeezy Gap」產品，這意味著該品牌不會馬上消失。