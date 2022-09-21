郭明錤：下半年iPhone 14 Pro將佔出貨65% Pro Max最熱銷

天風國際證券分析師郭明錤週二 (20 日) 發布 iPhone 14 趨勢預測，預估今年下半年 iPhone 14 Pro 系列將佔 iPhone 14 整體出貨量 60–65%，而其中 iPhone 14 Pro Max 最熱銷。

郭明錤於報告中提到，蘋果 iPhone 14 Pro 機型在 2022 下半年將佔 iPhone 14 系列出貨量 60–65%，高於先前預估的 55–60%，而 iPhone 14 Pro Max 佔整體 iPhone 14 出貨量約 30–35%，成為最受歡迎的 iPhone 14 機型。

郭明錤指出 iPhone 14 Pro Max 成為最受歡迎的 iPhone 14 機型 (圖片：翻攝 appleinsider)

郭明錤 iPhone 14 趨勢預測與華爾街其他分析師的預期相符。鑒於 iPhone 14 Pro 系列的交貨時間較長，摩根大通上週發布報告稱，蘋果 iPhone 14 Pro 高階機型的總體需求很高。

郭明錤預測，由於利潤較高的 iPhone 14 Pro 機型需求不斷提高，若 iPhone 14 在 11 月下旬後的出貨量沒有顯著下滑，這可能有助於提高蘋果 iPhone 營收和平均售價 (ASP)，蘋果可能在 10 月底的財報會議上，對今年第四季提出對正向展望，連帶讓 iPhone 14 Pro 系列相關供應商受惠。

他列舉 Sony (SONY-US)(48MP CIS 獨家供應商)、大立光 (3008-TW) (長焦鏡頭主要供應商與超廣角 VCM 二供)、LG Innotek (011070-KR) (後置 CCM 獨家供應商)、Alps (6770-JP) (長焦 VCM 獨家供應商)、Minebea (6479-JP) (超廣角 VCM 主要供應商)、Samsung Display (005930-KR) (幾乎 Pro 面板獨家供應商)、工業富聯 / 鴻準 (2354-TW) (不銹鋼金屬中框主要供應商)、鴻海 (2317-TW) (Pro 系列獨家 EMS) 的 iPhone 事業之營收與利潤可能有潛在上調空間。

受到 iPhone 14 Pro 熱賣帶旺消息激勵，蘋果 (AAPL-US) 週二收紅 1.57% 至每股 156.90 美元，延續連續第二個交易日升幅。