郭明錤：下半年iPhone 14 Pro將佔出貨65% Pro Max最熱銷

天風國際證券分析師郭明錤週二 (20 日) 發布 iPhone 14 趨勢預測，預估今年下半年 iPhone 14 Pro 系列將佔 iPhone 14 整體出貨量 60–65%，而其中 iPhone 14 Pro Max 最熱銷。
郭明錤於報告中提到，蘋果 iPhone 14 Pro 機型在 2022 下半年將佔 iPhone 14 系列出貨量 60–65%，高於先前預估的 55–60%，而 iPhone 14 Pro Max 佔整體 iPhone 14 出貨量約 30–35%，成為最受歡迎的 iPhone 14 機型。
郭明錤 iPhone 14 趨勢預測與華爾街其他分析師的預期相符。鑒於 iPhone 14 Pro 系列的交貨時間較長，摩根大通上週發布報告稱，蘋果 iPhone 14 Pro 高階機型的總體需求很高。
郭明錤預測，由於利潤較高的 iPhone 14 Pro 機型需求不斷提高，若 iPhone 14 在 11 月下旬後的出貨量沒有顯著下滑，這可能有助於提高蘋果 iPhone 營收和平均售價 (ASP)，蘋果可能在 10 月底的財報會議上，對今年第四季提出對正向展望，連帶讓 iPhone 14 Pro 系列相關供應商受惠。
他列舉 Sony (SONY-US)(48MP CIS 獨家供應商)、大立光 (3008-TW) (長焦鏡頭主要供應商與超廣角 VCM 二供)、LG Innotek (011070-KR) (後置 CCM 獨家供應商)、Alps (6770-JP) (長焦 VCM 獨家供應商)、Minebea (6479-JP) (超廣角 VCM 主要供應商)、Samsung Display (005930-KR) (幾乎 Pro 面板獨家供應商)、工業富聯 / 鴻準 (2354-TW) (不銹鋼金屬中框主要供應商)、鴻海 (2317-TW) (Pro 系列獨家 EMS) 的 iPhone 事業之營收與利潤可能有潛在上調空間。
受到 iPhone 14 Pro 熱賣帶旺消息激勵，蘋果 (AAPL-US) 週二收紅 1.57% 至每股 156.90 美元，延續連續第二個交易日升幅。