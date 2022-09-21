〈台股盤前要聞〉生技廠迎美在地化訂單、8月外銷訂單翻紅 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，美強化製藥在地化，生技廠易威、泰福 - KY 等均在美國設廠，可望直接受惠在地生產商機；在電子新品上市助攻下，8 月外銷訂單達 545.9 億美元，意外翻紅，創同期新高。以下是今 (21) 日必看重要財經新聞。

美強化製藥在地化 易威、泰福 - KY 迎來新訂單

美國總統拜登簽署新的行政命令，啟動國家生物技術和生物製造計畫，確保相關技術在美國製造，台生技廠泰福 - KY(6541-TW)、易威 (1799-TW)、北極星 - KY(6550-TW) 均在美國設廠，將可直接受惠這波在地生產商機，迎來新訂單。閱讀全文...



電子新品上市助攻 8 月外銷訂單 545.9 億美元優預期寫同期高

經濟部統計處今 (20) 日公布 8 月外銷訂單統計結果，受惠新興科技應用、數位化商機及網路通訊服務需求續強，加上電子新品上市，帶動相關零組件接單成長，推升 8 月外銷訂單優於預期，達 545.9 億美元，月增 0.6%、年增 2%，累計前 8 月外銷訂單達 4481.4 億美元，年增 7%，雙寫同期新高。閱讀全文...

晶片廠看 PC 市況進入寒冬 品牌、代工廠營運承壓

各國升息腳步不停歇，全球經濟面臨嚴峻挑戰，晶片大廠英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 近期均表示，整體個人電腦 (PC) 市況較先前預期更糟，反映產業前景有惡化跡象，且整體供應鏈手中仍有高庫存待消化，市場預期筆電品牌、代工業者下半年營運也將同步承壓。閱讀全文...

9 月全尺寸面板價格續跌 Q3 中大尺寸電視面板跌逾 1 成

集邦 (TrendForce) 旗下 WitsView 今 (20) 日公布 9 月下旬面板報價，雖然 32 吋電視面板、11.6 吋筆電面板價格持平上旬，但整月來看，各尺寸仍呈現下跌，統計第三季以來，除 32 吋電視面板單季跌幅落在 7% 外，中大尺寸面板跌幅均仍超過 1 成。閱讀全文...

金控民民併邁大步！富邦金併日盛金最慢兩個月內完成

金管會今 (20) 日宣布，同意富邦金控 (2881-TW) 以現金為對價合併日盛金 (5820-TW)，合併基準日為核准兩個月內，也就是說，最慢 11 月 20 日前兩家金控就會合併，將是金控民民併的一大里程碑，而日盛金將依法下櫃。閱讀全文...

CIS 市況吹寒風 三星恐加大生產 DRAM 力道

隨著 CMOS 影像感測器 (CIS) 市況吹起寒風，市場預期，三星恐加大力道，將部分 CIS 產能轉回生產 DRAM ，對近來市況疲弱的利基型 DRAM 市況無疑是雪上加霜，不利南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、晶豪科 (3006-TW)、鈺創 (5351-TW) 等台廠。閱讀全文...

TSIA 年會 10 月中登場 今年找來大咖演講主軸圍繞元宇宙

台灣半導體產業協會 (TSIA) 10 月 19 日將舉行「2022 TSIA 年會」，採實體線上同步舉行，此次主題圍繞在原宇宙上，找來 Meta(META-US) 副總裁 Ofer Shacham 與宏達電 (2498-TW) 全球副總裁 / 亞太區總經理黃昭穎，將以元宇宙為題進行演講。閱讀全文...

iPhone 14 Pro 需求強 Q4 出貨量估上調 供應鏈可望受惠

蘋果 (AAPL-US) iPhone 14 開賣迄今，Pro 系列需求優於預期，市場預計蘋果將在第四季調高 Pro 系列出貨量，增幅約 1 成，帶動供應鏈第四季零件出貨動能延續，其中鏡頭零件供應商大立光、玉晶光，以及今年首度感測設備零件的聯亞 (3081-TW) 等廠商，都可望受惠。閱讀全文...