〈台股盤後〉權值股回神、貨櫃觀光強彈 14500點失而復得

台股今 (20) 日搭上國際股市反彈列車，電子權值股領軍上攻，加上貨櫃三雄回神、觀光股活蹦亂跳，指數震盪走高，午盤後漲勢擴大，14500 點關卡失而復得，終場收在 14549.3 點，上漲 123.62 點或 0.86%，成交量 1653.15 億元。

觀察電子權值股表現，台積電午盤後走揚，最高至 478 元，終場以 476.5 元作收、上漲 2.03%；鴻海也震盪走高，收在今日最高 108.5 元，漲幅 1.4%；聯發科則在平盤震盪，小漲 0.17%。台達電、聯電、日月光投控、大立光等也同步收紅。

傳產股方面，貨櫃三雄擺脫昨日重挫，今日全面翻紅，航海王長榮昨日未展現減資行情，今日上漲逾 2%；陽明、萬海分別有 0.73%、1.34% 漲幅；航空雙雄長榮航大漲 3.4%、華航也有逾 1% 漲幅。

從族群來看，電動車充電樁概念股持續火熱，電源供應器廠康舒斥資 32.5 億元打造的淡水新廠正式啟用，激勵股價大漲超過 5%，華城拉逾半根停板，中興電、裕隆、健和興都有逾 2% 漲幅；飛宏、金雨、歐格、凡甲等表現也不俗。

安控族群漲勢延續，昇銳再度攻上漲停價 29.85 元，天鉞電上漲逾半根停板，晟鈦、晶睿、哲固上漲超過 2%，慧友、陞泰、云辰、彩富也都收盤上。

美國總統拜登宣布新冠大流行疫情結束，激勵觀光類股鳴槍起跑，六角飆漲 7.7%，瓦城、富野、山富上漲 4-5%；亞都、五福、易飛網、聯發國際、漢來美時、海灣等都有逾 2% 漲幅。