CIS市況吹寒風 三星恐加大生產DRAM力道

隨著 CMOS 影像感測器 (CIS) 市況吹起寒風，市場預期，三星恐加大力道，將部分 CIS 產能轉回生產 DRAM ，對近來市況疲弱的利基型 DRAM 市況無疑是雪上加霜，不利南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、晶豪科 (3006-TW)、鈺創 (5351-TW) 等台廠。

近來利基型 DRAM 市況受全球消費性電子買氣低迷影響，導致需求萎縮，加上先前就傳三星因 CIS 市況不佳，已將部分產能轉回 DRAM，導致本季傳統旺季報價大幅回檔 13-18%。在 CIS 市場庫存預計明年上半年才有機會去化至正常水準下，三星恐將擴大產能移轉力道，利基型 DRAM 市況將再添壓力。

研調機構 IC Insights 最新報告指出，今年 CIS 市場規模將面臨 13 年來首度衰退，產值估 186 億美元，年減 7.5%，由於 CIS 市場才經歷了 5 年的雙位數成長期，需求高漲下，三星近年更積極將 DDR3 產能轉至 CIS 領域。

不過，繼記憶體業務後，CIS 也接續面臨需求成長停滯期，三星正急於確保半導體業務獲利，據韓媒報導，三星將專注生產 DDR5 DRAM，以及一億像素以上的高階 CIS 處理器，並力拚在晶圓代工業務有更好表現。