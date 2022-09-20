iPhone 14 Pro需求強Q4出貨量估上調 供應鏈可望受惠

蘋果 (AAPL-US) iPhone 14 開賣迄今，Pro 系列需求優於預期，市場預計蘋果將在第四季調高 Pro 系列出貨量，增幅約 1 成，帶動供應鏈第四季零件出貨動能延續，其中鏡頭零件供應商大立光、玉晶光，以及今年首度感測設備零件的聯亞 (3081-TW) 等廠商，都可望受惠。

天風國際分析師郭明錤今日指出， iPhone 14 Pro 系列的需求強勁，蘋果已要求鴻海將一般機型的產線轉為 Pro 系列。

郭明錤指出，目前像三星等少數零件供應商訂單已出現變化，預計大部分 Pro 系列供應商，未來數周內都將收到零件拉貨需求。

隨著 Pro 系列買氣表現佳，相關供應鏈第四季出貨可望延續，包含鏡頭供應商大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW)，代工廠鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW) 等廠商都可望受惠。

另外，蘋果今年高階機款導入長波長 3D 感測，採用磷化銦邊射型雷射技術 (InP EEL) ，聯亞為其中 InP 磊晶片供應商，也可望隨著 Pro 機型買氣延長出貨動能。

蘋果今年擴大產品差異化，Pro 機型出現較明顯軟硬體更新，使今年訂單狀況出現明顯分歧。郭明錤表示，今年 iPhone 14 一般機型出貨量約 45%，若發售後需求未明顯改變，蘋果可能會在數周內下調一般機型 11 月之後的出貨量。