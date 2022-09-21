輝達推出具AI功能新顯卡 攜台積電合作生產

輝達（Nvidia）周二（20 日）發布針對遊戲玩家推出的新旗艦晶片，該晶片使用人工智慧 (AI) 來增強圖形效果，並表示已與台積電 (2330-TW) 合作生產顯卡。

輝達執行長黃仁勳周二在線上主題演講中介紹以 19 世紀英國數學家、電腦科學早期先驅「Ada Lovelace」名字命名的最新款 GeForce RTX40 系列顯示卡。

該晶片的旗艦型號是 GeForce RTX 4090，售價 1,599 美元，將於 10 月 12 日上市。另外兩款較格較低的 RTX 4080 型號售價分別為 899 美元與 1,199 美元起，將於 11 月上市。

黃仁勳表示，該款晶片將由台積電採用其 4 奈米製程技術生產，與上一代由三星製造的旗艦晶片不同。

新款 Lovelace 晶片使用 AI 技術改善電玩遊戲圖像。由於計算螢幕上的每個像素該如何呈現相當不易，因此輝達使用 AI 技術預測一些像素呈現，而不做整套的運算。Lovelace 晶片已經拓展這項技術，可以使用 AI 技術生成遊戲的整個幀數。

在記者會上，輝達全球 GeForce 行銷負責人 Matt Wuebbling 表示，Lovelace 晶片將在全球銷售，不會受到美國最近禁止向中國銷售輝達頂級資料中心 AI 晶片禁令的影響。

Wuebbling 還表示，新款晶片將不包含所謂的哈希率限制器，這是輝達在其上一代晶片中添加的一項技術，目的是限制其用於挖礦加密貨幣以太幣，因為該貨幣的追蹤方式近期發生變化。

輝達近年來因其資料中心業務蓬勃發展而備受關注，該業務銷售用於自然語言處理的人工智慧作業晶片，但該公司的根基仍在圖形晶片（GPU）上，在最近一個會計年度，GPU 仍占其 269 億美元營收的 59%。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 盤中股價上漲 0.15%，每股暫報 134.01 美元。