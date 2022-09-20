9月全尺寸面板價格續跌 Q3中大尺寸電視面板跌逾1成

集邦 (TrendForce) 旗下 WitsView 今 (20) 日公布 9 月下旬面板報價，雖然 32 吋電視面板、11.6 吋筆電面板價格持平上旬，但整月來看，各尺寸仍呈現下跌，統計第三季以來，除 32 吋電視面板單季跌幅落在 7% 外，中大尺寸面板跌幅均仍超過 1 成。

集邦研究副總范博毓表示，電視需求仍弱勢，但面板價格持續下滑已對面板廠造成莫大的壓力，促使廠商開始大力執行減產計畫，加上近期 32 吋等部分小尺寸電視面板備貨有轉強跡象，有機會開始帶動電視面板價格跌幅稍稍收斂。

范博毓指出，9 月 65 吋電視面板價格跌幅都將收斂至 5 美元以內，其中，32 吋預估全月下跌 1 美元、跌幅 3.7%，50 吋預估跌 2 美元，43、55、65 吋全月則跌 4 美元，跌幅落在 3-7%，75 吋大尺寸則因價格仍高，預估單月仍將下跌 17 美元。

從整季觀察，第三季各尺寸面板仍呈現下跌，不過跌勢已較第二季收斂，其中，32 吋電視面板單季跌幅落在 7.14%，43、55、65 吋電視面板跌幅則仍有逾 1 成，跌幅分別為 14.55%、10.11%、14.52%。

展望未來，范博毓指出，目前大部分尺寸面板價格都已逼近材料成本底線，保守預期最快 10 月過後，65 吋以下電視面板價格有機會出現止跌持平的可能性。

IT 面板需求同樣疲軟，范博毓說，顯示器面板因品牌客戶缺乏拉貨動能，加上面板廠執行減產奏效，目前已沒有議價空間，預期 21.5 吋以下小尺寸 TN 面板全月下跌 0.5 美元、約 1.2%，主流 23、23.8、27 吋則預計下跌 2 美元，跌幅落在 3% 上下，第三季平均則下跌 1 成左右。

至於筆電面板方面，由於客戶拉貨動能依然不強，加上面板廠執行減產計畫，有助價格跌勢趨緩，估 9 月筆電面板價格跌勢也將持續收斂，11.6 吋 Chromebook 主流尺寸全月預計下跌 0.1 美元，14/15.6 吋 HD TN 面板預計下跌 0.5 美元，14/15.6 吋 FHD IPS 面板則預計下跌 1.5 美元，第三季除 11.6 吋跌幅在 1.2% 外，其餘尺寸單季跌幅也在 1 成上下。